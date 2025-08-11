Трамп неоднократно угрожал парализовать военную экономику России, если Путин не согласится на прекращение огня. Однако российская экономика замедлялась еще до его последних угроз.

Насколько сильна российская экономика?

Россия значительно увеличила государственные расходы после вторжения в 2022 году, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также Предложение растет быстрее спроса: россияне готовятся к новой цене на нефть

Это привело к экономическому буму, но он закончился. Ожидается, что экономика страны вырастет на 1-2% в этом году, по сравнению с 4,7% в 2024 году. Даже несмотря на это Кремль имеет достаточно денег, чтобы продолжать войну в Украине.

Доходы от нефти падают, большинство гражданских отраслей промышленности прекратили рост, а высокие процентные ставки сдерживают частные инвестиции.

В издании сообщили, что команда Путина пока предотвращает превращение замедления в кризис. Российские потребители и предприятия осторожнее относятся к расходам, и это уменьшило неконтролируемую инфляцию, замедлило спекулятивное кредитование и смягчило дефицит рабочей силы.

Парадоксально, но, несмотря на огромные человеческие потери, война подняла уровень жизни рядового россиянина до самого высокого уровня за десятилетие, согласно недавней исследовательской работой экономистов Банка Финляндии,

– пишут в издании.

Какие есть риски для России?

Наибольший риск для российской экономики связан со снижением доходов от нефти, которые с начала года упали на 18%, главным образом из-за снижения мировых цен на нефть.

Снижение доходов уже заставило российское правительство повысить свои оценки дефицита бюджета на этот год с 0,5 до 1,7% ВВП. Аналитики ожидают, что правительство преодолеет дефицит бюджета, используя оставшуюся часть фонда благосостояния страны, продавая долги местным банкам и сокращая социальные расходы и инвестиции в инфраструктуру.

Будут ли иметь значение санкции Трампа?

Главной целью Трампа являются доходы России от нефти, которые обеспечивают около трети федерального бюджета. Первым залпом от США была угроза Индии дополнительным 25-процентным импортным тарифом на покупку российской нефти.

Индийские чиновники выступили против тарифов Трампа и заявили, что намерены продолжать покупать российскую нефть. Но, по словам аналитиков, индийские НПЗ уже получают большую скидку на российскую нефть, чтобы компенсировать геополитические риски.

В издании пишут, что падение цены на российскую нефть на 10 долларов за баррель увеличит дефицит бюджета России на 0,8% ВВП. Однако Кремль убежден, что даже низкие цены на нефть не угрожают его оборонной промышленности.