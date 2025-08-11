Трамп неодноразово погрожував паралізувати воєнну економіку Росії, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Проте російська економіка сповільнювалась ще до його останніх погроз.

Наскільки сильна російська економіка?

Росія значно збільшила державні витрати після вторгення у 2022 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Це призвело до економічного буму, але він закінчився. Очікується, що економіка країни зросте на 1-2% цього року, порівняно з 4,7% у 2024 році. Навіть попри це Кремль має достатньо грошей, щоб продовжувати війну в Україні.

Доходи від нафти падають, більшість цивільних галузей промисловості припинили зростання, а високі відсоткові ставки стримують приватні інвестиції.

У виданні повідомили, що команда Путіна поки що запобігає перетворенню уповільнення на кризу. Російські споживачі та підприємства обережніше ставляться до витрат, і це зменшило неконтрольовану інфляцію, уповільнило спекулятивне кредитування та пом'якшило дефіцит робочої сили.

Парадоксально, але, незважаючи на величезні людські втрати, війна підняла рівень життя пересічного росіянина до найвищого рівня за десятиліття, згідно з нещодавньою дослідницькою роботою економістів Банку Фінляндії,

– пишуть у виданні.

Які є ризики для Росії?

Найбільший ризик для російської економіки пов’язаний зі зниженням доходів від нафти, які з початку року впали на 18%, головним чином через зниження світових цін на нафту.

Зниження доходів вже змусило російський уряд підвищити свої оцінки дефіциту бюджету на цей рік з 0,5 до 1,7% ВВП. Аналітики очікують, що уряд подолає дефіцит бюджету, використовуючи решту фонду добробуту країни, продаючи борги місцевим банкам та скорочуючи соціальні витрати та інвестиції в інфраструктуру.

Чи матимуть значення санкції Трампа?

Головною метою Трампа є доходи Росії від нафти, які забезпечують близько третини федерального бюджету. Першим залпом від США була погроза Індії додатковим 25-відсотковим імпортним тарифом на купівлю російської нафти.

Індійські чиновники виступили проти тарифів Трампа та заявили, що мають намір продовжувати купувати російську нафту. Але, за словами аналітиків, індійські НПЗ вже отримують більшу знижку на російську нафту, щоб компенсувати геополітичні ризики.

У виданні пишуть, що падіння ціни на російську нафту на 10 доларів за барель збільшить дефіцит бюджету Росії на 0,8% ВВП. Проте Кремль переконаний, що навіть низькі ціни на нафту не загрожують його оборонній промисловості.