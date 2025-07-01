Российская экономика в депрессии: показатели развития уже скрыли от граждан
- В России более половины экономики, включая угольную и автопромышленность, находится в стагнации.
- Информацию об экономике и внешней торговле в России отнесено к государственной тайне, чтобы скрыть реальные статистические данные.
В России в сферах угольной промышленности, строительстве, логистике, нефтепереработке и автопромышленности происходят кризисные процессы. Таким образом, более половины экономики страны находится в стагнации.
Что происходит с экономикой России в 2025 году
Интересно, что отрасли угольной промышленности, автопромышленности и другие выше перечисленные, находящиеся сейчас в кризисе, формируют около 17% совокупного дохода федерального бюджета, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
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По данным разведки известно, что в реальном состоянии стагнации находится 52% экономики России, в частности это касается обрабатывающей сферы.
Что такое стагнация
Это процесс, когда экономический рост в стране замедляется или вообще останавливается. Для стагнации характерно низкие темы роста ВВП, рост безработицы, спад производства и тому подобное.
Причиной таких процессов в экономике является то, что более 40% российских предприятий имеют обязательства перед государством, что втрое превышает их прибыль.
Зато оборотный капитал зависит от кредиторской задолженности, ведь банковское кредитование и дорогое, и почти недоступно.
С целью сокрытия реальных статистических данных и недопущения паники в российском обществе относительно финансового состояния, в России приняли решение отнести информацию об экономике и внешней торговле к сведениям, составляющим государственную тайну,
– говорится на сайте ведомства.
Итак, теперь общественность будет видеть только выборочные и выгодные для кремлевской власти показатели.