Глава российского ЦБ объявила о новых тенденциях в экономике России

Совет директоров ЦБ России вводит новые реформы для борьбы с растущей инфляцией. Из-за принятого решения ключевая ставка выросла до 16% годовых.

Какое решение принял ЦБ России

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина сообщила СМИ, что российская экономика не может удовлетворить спрос. Значительное давление на производства внутри России создает продолжающаяся инфляция.

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Текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхнего предела прогнозного диапазона 7 – 7,5%. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке Банка России, будет выше октябрьского прогноза и превысит 3%,

– говорится в сообщении ЦБ.

Набиуллина сравнила российскую экономику с автомобилем и взвыла, что ЦБ России пытается не допустить перегрева этой машины. Она считает, что увеличение ставки станет решением, которое исключит возможность быстрого роста цен. Следует отметить, что на стоимость товара больше всего влияет процесс его изготовления. Чем дороже и сложнее будет производство, тем выше цена.

Трудовые ресурсы, наряду с имеющимися технологиями и мощностями, определяют объективные возможности экономики, задающие ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не усиливали денежно-кредитную политику, экономике это только помешало бы,

– заявила Набиуллина.

Глава ЦБ России также отметила негативное влияние мягкой денежно-кредитной политики. Она считает, что дальнейшее внедрение этого метода приведет к удорожанию товаров. Отдельно Набиуллина отметила, что ЦБ активно работает над понижением уровня инфляции в России.