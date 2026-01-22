Россия на грани коллапса: станет ли падение цен на нефть решающим ударом для экономики

Российская экономика на старте 2026 года сталкивается с рядом вызовов: от роста цен из-за повышения налогов до слабой динамики производства.

На этом фоне все больше говорят и о росте дефицита бюджета, на который повлияло снижение нефтяных доходов из-за спада стоимости ресурса и санкционные ограничения.

Впрочем, по разным оценкам, экономика России еще держится, даже несмотря на международное давление и огромные военные расходы на войну в Украине.

24 Канал узнал, какие проблемы скрывает экономика России, как меняется бюджетное положение страны и почему бизнес может столкнуться с "кризисом на платежи".

Каким оказалось для российской экономики начало 2026 года?

Экономист Иван Ус в комментарии для 24 Канала рассказывает, что для России начало этого года оказалось довольно плохим. Только за 12 первых дней 2026 года инфляция составила 1,2%.

Хотя по официальному плану в 2026 году в России ожидают, что инфляция вернется к целевому показателю в 4%. В частности об этом отмечает на официальном уровне Банк России, передает пропагандистское российское издание TASS.

Кроме того, в России, несмотря на то, что всегда стабильно снижают ключевую ставку, уже идут разговоры о том, что в дальнейшем ее снижать не будут.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Я люблю ключевую ставку называть еще ставкой рефинансирования. То есть процент, под который даются средства коммерческим банкам в стране. И, соответственно, по оценкам Германа Грефа, главы российского "Сбербанка", ключевая ставка в России в нынешних условиях не должна превышать 12%. А Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, говорит, что она не должна превышать 7%.

Сейчас же, по состоянию на январь 2026 года, ключевая ставка в России установлена на уровне 16%.

Как дефицит российского бюджета растет 4 года подряд?

Для 24 Канала экономист Игорь Бураковский рассказал, что в российской экономике накапливалось большое количество проблем.

То есть мы можем говорить о том, что 2025 год стал в определенной степени поворотным пунктом, а 2026 год станет фактически годом, когда будет понятно, что будет происходить дальше с российской экономикой.

Игорь Бураковский Экономист, председатель правления ИЭИ Четвертый год подряд в российской экономике сохраняется дефицит государственного бюджета, который составляет примерно 5,6 триллиона рублей. Это рекордный показатель с 2020 года.

По словам эксперта, если проанализировать доходы бюджетной системы России, в частности налоги, региональные бюджеты, пенсионный фонд, программу обязательного медицинского страхования и т.д., то они практически не растут.

А если говорить непосредственно о росте валового внутреннего продукта (ВВП), то по оценкам Международного валютного фонда, в 2026 году рост составит около 0,8%, что означает фактическую стагнацию.

По данным The Moscow Times, увеличился дефицит в том числе и из-за обвала цен на нефть:

По сравнению с 2024 годом, доходы в бюджет были меньше на 7,5%, в основном из-за недобора нефтегазовых сборов, которые в 2025 году упали на 24% к предыдущему году, оказавшись на минимуме с 2020 года.

А вот поступления, не связанные с нефтью и газом, выросли на 12,6% к предыдущему году – до 28,8 триллиона рублей. по сравнению с первоначальным планом они были меньше на ‍1,9%.

Зато для 24 Канала эксперт в области экономики Юрий Щедрин рассказал, что несмотря на все показатель дефицита бюджета, который меньше 3% ВВП страны, не свидетельствует о коллапсе экономики страны, хотя, бесспорно, является вызовом.

Юрий Щедрин Руководитель аналитического направления в ОО "Свит.UA" Это не критический показатель, который свидетельствует о том, что номинально с экономикой у россиян не все так плохо, несмотря на то, что происходит санкционное давление на нее.

По этой теме говорит и Иван Ус, который добавляет, что Россия до сих пор остается на плаву, в частности из-за отношений с Китаем и Индией, объясняет экономист Ус. Единственное, что до сих пор остается нерешенным – российские средства, застрявшие в Индии.

Индия часть денег платит в рупиях за ресурсы. Еще 2 года назад была такая цифра: у российских компаний в индийских банках начислено рупий на 39 миллиардов долларов США. Но получить компании эти средства они не могут,

– отмечает эксперт.

Почему бизнес в России будет закрываться?

Как говорит Игорь Бураковский, в 2025 году 25% работодателей России сократили свой персонал.

Почему я на это обращаю внимание? Потому что традиционно в Российской Федерации для того, чтобы показать, что все хорошо, существовал некий неформальный запрет на увольнение людей,

– добавляет экономист.

Поэтому 51% компаний из тех, которые приняли решение о сокращении занятости, снизили количество сотрудников примерно на 11 – 20%.

А 18% тех, кто решил сокращать в 2025 году персонал, – на 21 – 30%.

То есть это говорит о том, что действительно нет денег, нет заказов и нет возможности содержать персонал, хотя при этом, потребности в персонале сохраняются.

С финансовыми проблемами начали сталкиваться и крупные российские компании, например "Газпром", "Лукойл" и другие. Это связано с санкциями с одной стороны, а с другой стороны – с тем, что Россия пытается выжать из бизнеса как можно больше денег путем повышения налогов.

Заметьте! По данным Службы внешней разведки Украины, российский бизнес уже поднял цены на услуги и товары из-за повышения налогов с 1 января 2026 года: тарифы логистических компаний сразу выросли на 10 – 20%, а повышение цен в общественном питании, частной медицине и образовании в среднем составило 8 – 10%.

О том, что России на самом деле имеет огромные предпосылки для того, чтобы завершать войну в Украине, говорят даже так называемые оппозиционеры, добавляет Иван Ус.

Например, Олег Дерипаска, один из самых богатых людей в России, сказал, что все идет к тому, что в этом году закроется тысячи предприятий.

Что не так с российской нефтью?

Юрий Щедрин отмечает, что среди ограничений, которые наносят наибольшие проблемы экономике России есть санкции, которые связаны с энергетикой страны.

Как следствие, российская цена на нефть имеет большую разницу с ценой эталонных марок нефти, например Brent. Плюс-минус они торгуются с разрывом в 10 долларов за баррель. Это считается большим показателем,

– говорит экономист.

Чтобы российский бюджет действительно почувствовал кризис нужно, чтобы цена на российскую нефть действительно резко опустилась. Речь идет о показателе, что будет менее 40 долларов за баррель.

Если брать среднюю себестоимость – разная в зависимости от того, где ее добивают и как ее добивают – она в районе плюс-минус с налогами где-то 40 долларов. Если ниже, то есть риск, что они будут работать в убыток,

– добавляет Щедрин.

Важно в этом всем то, что этот показатель должен держаться в течение года. Единичные спады цены до показателя, ниже 40 долларов, не повлияют существенно на доходы россиян.

Похожее мнение высказал и Иван Ус. Впрочем он отметил, что к реальному экономическому коллапсу России может привести резкий спад стоимости на нефть на уровне показателя, ниже 45 долларов за баррель.

В бюджете нефть России заложена на уровне 59 долларов за баррель, но коридор себестоимости это 45 – 50 долларов. И если цена ниже 45 долларов, то торговля происходит уже в минус,

– говорит собеседник.

Какая сейчас реальная цена на нефть?

Ус замечает, что Россия все больше "играет" в дисконты, то есть предлагают скидки на свою нефть, когда хотят продать, в частности для Китая и Индии.

Сейчас цена на российскую нефть, которая заложена в бюджет на 2026 год на уровне 59 долларов за баррель, существенно ниже этого показателя. Но по данным TradingEconomics, котировки марки Urals, по состоянию на 20 января, выросли до почти 57 долларов за баррель, что ниже заложенного показателя, но в довольно нормальных пределах.

Здесь нужно понимать, что это средняя рыночная цена. Реальные же контракты заключаются с большим дисконтом, соответственно цена ниже показателя в 56 долларов.

Например, только в ноябре прошлого года говорилось о том, что скидка за нефть марки Urals может достигать 23% от цены эталонной марки Brent. Таким образом, российская нефть может продаваться даже ниже 40 долларов за баррель.

Как сообщил Виталий Шапран, финансовый аналитик, экс-член Совета НБУ, в ноябре "налоговая цена" российской нефти составляла 44,87 доллара за баррель, а уже в декабре она опустилась ближе к 39 долларам за баррель.

Скорее всего ситуация в январе 2026 года не изменится по сравнению с декабрем. Минфин России уже отметил, что ожидает недобор нефтегазовых доходов в январе в сумме 232 миллиарда рублей. А в декабре 2025 года нефтегазовые доходы составили всего 448 миллиардов рублей,

– написал Шапран.

Сейчас прогнозируется, каким будет избыток по производству нефти в этом году. Есть разные оценки – от 3,5 миллиона баррелей до 12 миллионов баррелей в сутки.

Однако если ОПЕК+ решит увеличить профицит до 12 миллионов баррелей в день (то есть на рынке будет больше нефти, чем ее потребляют), то, как пишет Виталий Шапран, Россию не спасет даже Китай.

Есть ли у России еще ресурсы?

Как объясняет Ус, ресурсы в России есть для продолжения ведения России. Но это скорее накопленные ресурсы, которые были сделаны ранее. И сейчас страна фактически их "проедает".

В частности это касается их Фонда нацблагосостояния, о ликвидной части которого уже можно забыть.

Еще в начале 2025 года данные Киевской экономической школы (KSE) свидетельствовали о том, что ликвидные активы Фонда сократилась до 3,8 триллиона рублей, что меньше на 60% от февраля 2022 года.

Кроме того, за период 2022 – 2025 годов объем золота, что был на балансе Фонда, сократился на 71%: если в мае 2022 года запасы были на уровне почти 555 тонн, то по состоянию на текущий месяц 2026 года – чуть более 160 тонн золота.

В то же время нельзя сказать, что в России нет притока денег, ведь они продают несмотря ни на что нефть. Однако он становится все меньше и меньше вследствие ограничений.

Этот уровень позволяет находиться в состоянии войны, но впоследствии ситуация может привести к необратимым проблемам в экономике, потому что просто будет невозможно удерживать контроль над государством, ведь не будут платиться деньги субъектам федерации,

– говорит господин Иван.

Зато Бураковский добавляет, что с 2022 по 2025 годы Россия активно продает золотовалютные резервы. И, прежде всего, это касается золота из Фонда нацблагосостояния.

Объем проданного золота за эти годы достиг 71%. По состоянию на 1 января 2026 года в Фонде осталось чуть больше, чем 160 тонн золота, с примерно 555 тонн в 2022 году,

– говорит о цифрах экономист.

Что может стать критическим ломом для российской экономики?

По словам Бураковского, нет какой-то одной причины, которая может привести Россию к экономическому коллапсу.

Дело в том, что все проблемы, которые на сегодня есть в России, обусловлены внутренними и внешними факторами все они с последствиями. И из этого так называемого "пакета проблем" можно выделить, бесспорно, проблемы с нефтью не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. Ведь Россия имеет проблемы с переработкой нефти на НПЗ, учитывая успешные украинские атаки на эти объекты,

– объясняет господин Игорь.

Кроме того, сама нефтяная добыча в стране сокращается. Соответственно скважины законсервируют, что требует средств. В то же время если их придется расконсервировать, то для этого нужны также немалые деньги. А здесь мы имеем другую проблему – отсутствие дешевых кредитов.

Обостряется также проблема платежной дисциплины. Об этом свидетельствует рост неплатежей, в том числе в сфере ВПК. А неплатежи в экономике – это фактически "тромбы", которые блокируют движение денег, то есть крови экономики,

– резюмирует экономист.

Если говорить об отдельных секторах, то, например, угольная отрасль России уже находится на грани. Она потеряла международные рынки, куда экспортировались значительные объемы продукции.

Соответственно десятки предприятий, работавших в секторе, переживают сложные времена: есть серьезные проблемы с выплатой заработной платы работникам, а следовательно, и отсутствие налоговых поступлений в местные бюджеты угольных регионов и тому подобное.