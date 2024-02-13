Идет к мечте: экономика России все больше становится похожей на СССР

Экономика России оказалась на удивление устойчивой перед санкциями Запада. Однако, по мнению МВФ, в таком росте очень мало хорошего для страны.

Экономика России напоминает СССР

Директор МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что в конце января Фонд превысил свой прогноз по темпам экономического роста России, теперь он составляет 2,6%. Несмотря на это страна столкнется со значительными трудностями.

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Это военная экономика. Если вы посмотрите на Россию, то сегодня производство растет, преимущественно для военных целей, потребление падает. Примерно так выглядел советский союз,

– сказала она.

Расходы России на войну выросли с 2022 года. Например, в ноябре прошлого года в госбюджете одобрили увеличение военных расходов до 30%, а это почти 70% роста к этому году. В 2024 году расходы на войну могут снова вырасти – до 40%.

Около 800 тысяч человек покинули Россию, по оценкам ученых в изгнании в октябре. Среди беглецов больше всего представителей отраслей ИТ и науки.

Я на самом деле считаю, что российскую экономику ждут очень тяжелые времена из-за оттока людей и из-за ограниченного доступа к технологиям, который приходит с санкциями,

– объяснила Георгиева.

Она подытожила, что несмотря на хорошие цифры, такие показатели для России прячут не очень хорошие результаты.