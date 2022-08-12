российская экономика уже откатилась на 4 года всего за один квартал: что будет дальше

Полномасштабное вторжение россии в Украину отбросило экономику страны-агрессора на четыре года назад всего за один квартал после нападения. За II квартал ВВП упал на 4,7%, что больше официального прогноза Банка РФ.

Падение российской экономики

В I квартале 2022 года (январь – март) российская экономика набирала обороты, но уже во II квартале (апрель – июнь) резко упала. ВВП (валовой внутренний продукт) сократился впервые за 2022 год, упав на 4,7% годовых , согласно среднему прогнозу опрошенных агентством 12 аналитиков.

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Экономика потеряет четыре года роста, вернувшись к уровню 2018 года во II квартале. Мы ожидаем, что сокращение замедлится в IV квартале из-за ослабления поддерживающей спрос монетарной политики. Однако экономика потеряет еще 2% в 2023 году, поскольку европейский энергетический запрет приведет к снижению экспорта,

– отметил российский экономист Александр Исаков.

Падение ВВП россии за период с марта по август 2022 года

Падение экономики россии / Инфографика Bloomberg

Международные санкции повлекли за собой нарушение цепей торговли, а также парализовали такие отрасли, как автомобилестроение, а потребительские расходы прекратились.

Прогноз российского Центробанка касательно падения экономики

Несмотря на то, что падение экономики россии пока менее стремительно, чем предполагалось изначально, Центробанк страны-агрессора прогнозирует, что падение ухудшится в следующих кварталах и не ожидает восстановления до второй половины 2023 года.

По оценкам Центробанка страны-агрессора, во II квартале экономика сократилась на 4,3%, согласно монетарному отчету Центробанка за август.

В этом квартале (июль – сентябрь) ВВП сократится на 7% и, возможно, еще больше в IV (октябрь – декабрь).

Риски для экономики россии

Новые риски для экономики россии создают и противостояние касательно поставок энергоносителей в Европу. Согласно данным Международного энергетического агентства, ежемесячное понижение добычи нефти начнется уже в августе. А к началу следующего года добыча сырой продукции в россии сократится примерно на 20%.

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