Падіння російської економіки

У I кварталі 2022 року (січень – березень) російська економіка набирала обертів, але вже у II кварталі (квітень – червень) різко впала. ВВП (валовий внутрішній продукт) скоротився вперше за 2022 рік, впавши на 4,7% річних, згідно з середнім прогнозом опитаних агентством 12 аналітиків.

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Економіка втратить чотири роки зростання, повернувшись до рівня 2018 року в II кварталі. Ми очікуємо, що скорочення сповільниться в IV кварталі через послаблення монетарної політики, що підтримує попит. Однак, економіка втратить ще 2% у 2023 році, оскільки європейська енергетична заборона призведе до зниження експорту,

– зазначив російський економіст Олександр Ісаков.

Падіння ВВП росії за період з березня по серпень 2022 року

Падіння економіки росії / Інфографіка Bloomberg

Міжнародні санкції спричинили порушення ланцюгів торгівлі, а також паралізували такі галузі, як автомобілебудування, а споживчі витрати припинилися.

Прогноз російського Центробанку щодо падіння економіки

Попри те, що падіння економіки росії поки що менш стрімке, ніж передбачалося спочатку, Центробанк країни-агресорки прогнозує, що падіння погіршиться в наступних кварталах і не очікує відновлення до другої половини 2023 року.

За оцінками Центробанку країни-агресорки, в II кварталі економіка скоротилася на 4,3%, згідно з монетарним звітом Центробанку за серпень.

В цьому кварталі (липень – вересень) ВВП скоротиться на 7% й, можливо, ще більше в IV (жовтень – грудень).

Ризики для економіки росії

Нові ризики для економіки росії створює і протистояння щодо поставок енергоносіїв до Європи. Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства, щомісячне зниження видобутку нафти почнеться вже в серпні. А до початку наступного року видобуток сирої продукції в Росії скоротиться приблизно на 20%.

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