Владимир Путин объявил о намерении сократить военные расходы после того, как кремлевские чиновники предупредили, что Россия находится "на грани рецессии".

Скорее всего, согласно его заявлению, сокращение расходов произойдет в 2026 году или в течение трех последующих лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Почему в России хотят урезать военные расходы

Соответствующие слова Владимира Путина прозвучали после заявления министра экономического развития России Максима Решетникова, который на прошлой неделе признал, что экономика страны "находится на грани рецессии", то есть замедление экономики.

Согласно обнародованной информации, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина также отметила постепенное исчерпание стимулов, которые обеспечивали рост во время войны благодаря значительным расходам государственного оборонного сектора.

Мы росли в течение двух лет достаточно высокими темпами, потому что были активированы бесплатные ресурсы. Мы должны понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны,

– объяснила она.

По данным издания, несмотря на то, что в 2024 году ВВП России поднялся на 4,3%, борьба с инфляцией, то есть ростом цен, заставила Центробанк удерживать процентные ставки на уровне 21% с октября, хотя в мае 2025 года их немного снизили до 20%.

Повышение цен в основном стало следствием санкций, которые повлияли на стоимость импорта. К этому добавился дефицит рабочей силы – заработная плата в стране достигла 16-летнего максимума из-за массового перехода кадров в вооруженные силы и оборонную промышленность.

Согласно оценкам Высшей школы экономики в Москве по состоянию на конец 2024 года дефицит работников составил 2,6 миллиона человек. Также Кремль предложил солдатам высокую заработную плату и щедрые выплаты, стремясь пополнить ряды на передовой.

The Telegraph пишет, что несмотря на то, что военная промышленность получила прибыль от роста бюджета, частный сектор страдает из-за уменьшения потребительского спроса, высокие расходы и долги, выросшие из-за высоких кредитных ставок.

Напомним, ранее Путин заявил, что Запад "скоро сдохнет" и отметил, что он не может отказаться от энергоносителей России. Он считает, что западные страны якобы поощряли сепаратизм и терроризм по принципу "все хорошо, если это против России".