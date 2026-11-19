Масштабные амбиции страны-агрессора разбиваются о суровую финансовую реальность затянувшейся войны. Теперь вместо громких открытий новых объектов власти вынуждены незаметно откладывать свои планы в долгий ящик.

Что происходит с российскими мегапроектами

С начала полномасштабного вторжения российские власти оказались неспособны завершить более 290 федеральных строительных проектов общей стоимостью 9,5 триллиона рублей. Еще более 380 запланированных объектов на сумму не менее триллиона рублей даже не начали строить, о чем пишут российские СМИ.

Речь идет о критически важной инфраструктуре: новых дорогах, мостах, детских больницах, онкоцентрах и промышленных предприятиях. Главной причиной таких массовых срывов сроков чиновники называют банальную нехватку финансирования, ведь львиная доля бюджета уходит на войну против Украины.

Обратите внимание! Больше всего пострадали транспортные и энергетические инициативы Кремля. В частности, самым дорогостоящим долгостроем стал газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге стоимостью 3,5 триллиона рублей, запуск которого постоянно откладывают.

Второй по стоимости провал – Северный широтный маршрут стоимостью 850 миллиардов рублей, который должен был соединить Ямал и Урал, но теперь его открытие перенесли аж на 2031 год. Также сорваны сроки сдачи Курской АЭС-2 и автомобильного моста через реку Лену, который обещают построить еще с 2006 года.

Как это ударит по простым россиянам

Пока Кремль тратит миллиарды на ракеты, население остается без базовых медицинских услуг и инфраструктуры. За годы войны перенесли сроки сдачи 43 больниц, в частности онкодиспансеров в Ставрополе, Севастополе и Нальчике.

Из-за этого пациенты месяцами не могут попасть на прием, а некоторые просто не доживают до получения помощи. Кроме того, массово откладывается запуск очистных сооружений и объектов ЖКХ, что приводит к сбросу неочищенных канализационных вод прямо в реки.

Почему это напоминает последние годы Советского Союза

Экономисты прямо сравнивают нынешнюю ситуацию в России с поздним советским периодом, когда строительные планы систематически срывались из-за истощения экономики. По данным статистики тех лет, в 1989 году каждый второй объект в СССР не удавалось ввести в эксплуатацию вовремя, после чего их просто консервировали.

Россия вновь идет по стопам Советского Союза. Тогда копали котлован, а дальше строительство замораживалось под предлогом того, что когда-нибудь появятся деньги,

– объясняет российский экономист Игорь Липсиц.

Замораживание таких масштабных объектов всегда было первым признаком серьезных проблем в экономике России, как это происходило во время дефолта 1998 года или кризиса 2008 года. Общая стоимость отмененных или отложенных проектов превышает 10,5 триллиона рублей – этих денег хватило бы на выплату всех пенсий в России в течение года, но Кремль тратит аналогичную сумму на военные действия всего за шесть месяцев.

К слову, в ночь на 19 ноября беспилотники провели атаку на нефтеперекачивающую станцию Калейкино в российском Татарстане. Этот стратегический объект расположен в 1300 километрах от украинской границы и питает нефтепровод "Дружба".