Що відбувається з російськими мегапроєктами

Від початку повномасштабного вторгнення російська влада виявилася неспроможною завершити понад 290 федеральних будівельних проєктів загальною вартістю 9,5 трильйона рублів. Ще понад 380 запланованих об'єктів на суму щонайменше трильйон рублів навіть не починали будувати, про що пишуть росЗМІ.

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Йдеться про критично важливу інфраструктуру: нові дороги, мости, дитячі лікарні, онкоцентри та промислові підприємства. Головною причиною таких масових зривів термінів чиновники називають банальний брак фінансування, адже левова частка бюджету згорає у війні проти України.

Зверніть увагу! Найбільше постраждали транспортні та енергетичні ініціативи Кремля. Зокрема, найдорожчим довгобудом став газопереробний комплекс в Усть-Лузі вартістю 3,5 трильйона рублів, запуск якого постійно відкладають.

Другий за вартістю провал – Північний широтний маршрут за 850 мільярдів рублів, який мав з'єднати Ямал та Урал, але тепер його відкриття перенесли аж на 2031 рік. Також зірвано терміни здачі Курської АЕС-2 та автомобільного мосту через річку Лену, який обіцяють звести ще з 2006 року.

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Як це вдарить по звичайних росіянах

Поки Кремль витрачає мільярди на ракети, населення залишається без базових медичних послуг та інфраструктури. За роки війни перенесли терміни здачі 43 лікарень, зокрема онкодиспансерів у Ставрополі, Севастополі та Нальчику.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Через це пацієнти місяцями не можуть потрапити на прийом, а дехто просто не доживає до отримання допомоги. Крім того, масово відкладається запуск очисних споруд та об'єктів ЖКГ, що призводить до скидання неочищених каналізаційних вод прямо в річки.

Чому це нагадує останні роки Радянського Союзу

Економісти прямо порівнюють нинішню ситуацію в Росії з пізнім радянським періодом, коли будівельні плани систематично зривалися через виснаження економіки. За даними статистики тих років, у 1989 році кожен другий об'єкт в СРСР не вдавалося ввести в експлуатацію вчасно, після чого їх просто консервували.

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Росія знову іде слідами Радянського Союзу. Тоді копали котлован, а далі будівництво заморожувалося під приводом того, що колись з'являться гроші– пояснює російський економіст Ігор Ліпсіц.

Заморожування таких масштабних об'єктів завжди було першим маркером серйозних проблем в економіці Росії, як це відбувалося під час дефолту 1998 року чи кризи 2008 року. Загальна вартість скасованих або відкладених проєктів перевищує 10,5 трильйона рублів – цих грошей вистачило б на виплату всіх пенсій у Росії протягом року, але Кремль витрачає аналогічну суму на військові дії всього за шість місяців.

До слова, у ніч проти 19 листопада безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію Калейкіно в російському Татарстані. Цей стратегічний об'єкт розташований за 1300 кілометрів від українського кордону та живить нафтопровід "Дружба".