Як повідомляє видання Astra, жителі міста Альметьєвськ зафіксували вночі серію яскравих спалахів у напрямку прилеглого населеного пункту.

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Які подробиці ураження?

OSINT-аналітики проєкту після ретельного аналізу оприлюднених відеозаписів дійшли висновку про ймовірне ураження промислового комплексу.

Місцеві очевидці розповідали, що невдовзі після вибухів у бік об'єкта помчали численні карети швидкої допомоги та пожежні машини.

Офіційні представники російської влади ситуацію наразі не коментували, тому точний масштаб руйнувань і стан прокачування сировини з'ясовуються.

На місці ураження спалахнула пожежа: дивіться відео очевидців

Чому станція має критичне значення

Об'єкт розташований за 5 – 8 кілометрів від Альметьєвська та підпорядкований компанії Транснефть – Прикамье. Комплекс відіграє ключову роль у підтримці робочого тиску всієї мережі магістралей та змішуванні сировини з різних регіонів.

На станції зливаються потоки нафти із Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкортостану.

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Звідти сировина розподіляється на інші напрямки, включно з подачею до стратегічного нафтопроводу "Дружба". До слова, цей об'єкт уже опинявся під прицілом далекобійних безпілотників 23 лютого.

Удари по паливній системі ворога

За даними джерел агентства Reuters, регулярні удари українських сил суттєво підірвали нафтову галузь держави-агресорки. Добова нафтопереробка в Росії скоротилася приблизно на 45% порівняно з кінцем жовтня, а пошкодження або зупинку зафіксовано на 15 із 35 найбільших російських НПЗ.

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Сили оборони системно нищать нафтову логістику окупантів у глибокому тилу.

Зокрема, 13 листопада зазнала удару диспетчерська станція "Самара" з найбільшим резервуарним парком у Європі, а 18 листопада вибухи пролунали на Ільському та Афіпському заводах у Краснодарському краї.