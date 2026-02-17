Экономика в "зоне смерти": как Путин сжигает будущее России ради войны
- Затяжная война в Украине существенно изменила экономику России, что затрудняет возвращение к привычной системе.
- Научный сотрудник Центра Карнеги Александра Прокопенко отмечает, что восстановление российской экономики может быть невозможным.
Затяжная война в Украине изменила экономику России так, что вернуться обратно к привычной системе будет крайне трудно, а то и вообще невозможно. И хотя многие ждут ее краха, его может не быть, как и восстановления.
В каком состоянии российская экономика?
К такому выводу пришла научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Прокопенко, пишет The Economist.
Она (российская экономика – 24 Канал) вошла в состояние, которое альпинисты называют "зоной смерти": это высота более 8 тысяч метров, на которой человеческое тело потребляет себя быстрее, чем способно восстанавливаться,
– говорит экономистка.
По мнению ученого, сейчас экономика России застряла в состоянии "отрицательного равновесия. То есть она еще держится, но за это платит сверхвысокую цену – разрушает весь свой возможный потенциал для будущего.
Дело в том, что за четыре года войны против Украины экономика России разделилась на две отдельные системы:
- Военная и смежные отрасли
Они стали тем механизмом, который обеспечивает жизненно важные процессы и не дают России пойти на дно. В этих сферах нанимают новых работников и делают инвестиции. Они имеют доступ и к капиталу, и к импорту.
- Все остальные отрасли
Сюда входят частные компании, малый и средний бизнес, потребительские сферы. Их оставили на произвол судьбы, положив колоссальные усилия на то, что двигалась военная машина Путина.
В этой ситуации, по словам экономистки, самое опасное то, что экономика России держится на так называемой военной ренте, то есть на оборонных трансфертах. Но, в отличие от, например, нефтяных активов, военные предназначены только для уничтожения.
Таким образом, Россия не создает что-то новое, а просто сжигает внутренние возможности, чтобы поддержать жизнеспособность сейчас, не думая о будущем.
Это не циклический спад, который можно исправить монетарной или фискальной политикой. Рецессия похожа на усталость: отдохни - и ты выздоровеешь. Состояние России подобно высотной болезни: чем дольше ты там остаешься, тем хуже становится,
– уверена Прокопенко.
Что говорят в России?
Значительные проблемы в экономике отмечают не только специалисты. Уже даже в Кремле не скрывают сложную ситуацию.
Недавно, в частности, глава Минэкономразвития России Максим Решетников предупредил об ухудшении экономического состояния, пишет The Moscow Times.
По его словам, все настолько плохо, что любое решение, которое бы не принимали сейчас для спасения экономики, сработает не ранее, чем через 6 – 9 месяцев, а то и позже.
Восстановление темпов роста возможно в лучшем случае в конце 2026 года, но, вероятнее всего, уже в 2027-м,
– заявил министр.
Данные Росстата подтверждают слова министра. Статистика зафиксировала спад в 21 из 27 отраслей российской экономики за прошлый год.
Какие проблемы в экономике России?
Экспортные поступления России сокращаются, а общая хрупкость экономики не оставляет пространства для перекрытия бюджетных провалов за счет налогов. В 2025 году рост ВВП составил лишь 1%, а оценки на текущий год выглядят еще пессимистичнее.
Дефицит бюджета резко увеличился – до 5,6 триллиона рублей, или 2,6% ВВП по итогам 2025 года. Это худший показатель со времени пандемии. В то же время расходы на обслуживание государственного долга уже в этом году превысят совокупное финансирование образования и системы здравоохранения.
Дополнительное давление создает ситуация на нефтяном рынке. Российская нефть Urals продается со скидкой 25 – 30%, что сокращает экспортные доходы до минимумов с 2020 года. Бюджетные поступления от нефти и газа в январе упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом и опустились до уровня чуть ниже 400 миллиардов рублей.