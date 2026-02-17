Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала заявил, что нынешняя политика Кремля обернулась для самой России стратегической катастрофой. По его словам, экономические удары, которые накапливаются, могут стать решающими для будущего российской государственности.

Россия потеряла свой главный рынок

Европа десятилетиями была ключевым источником валютных поступлений для Москвы. Именно на европейском рынке держалась экономическая модель сначала СССР, а впоследствии и России. Теперь этот рынок фактически утрачен, и возвращение к предыдущим объемам уже невозможно.

Это действительно для России реальная энергетическая катастрофа, потому что этот рынок, который давал и России, и СССР твердую валюту, он улетучился, его нет,

– подчеркнул Огрызко.

Он подчеркнул, что замена европейского рынка расчетами в юанях не компенсирует потери. Китайская валюта не дает Москве тех же возможностей влияния и финансовой свободы, которые обеспечивал доступ к европейским рынкам.

Надо отдать должное гениальности Путина. Только такой гениальный полководец мог так спрогнозировать, чтобы заработать все то, на чем держалась эта недоимперия. Молодец. Вы сделали для свержения собственной империи больше, чем все остальные вместе взятые,

– заявил он.

По его мнению, Россия как энергетический игрок в европейском пространстве уже исчезла. И процесс ее постепенного вытеснения с других рынков только набирает обороты.

Экономическое додушивание вместо военного сценария

Параллельно с потерей европейского рынка Россия сталкивается с новыми ограничениями на других направлениях. Речь идет об ударах по нефтяным доходам, которые Кремль не закладывал в свои расчеты.

Заметьте! Российский бюджет сталкивается с дефицитом и давлением на ключевые отрасли. Представители украинских экспертных кругов заявляют, что крупные компании в строительстве и других секторах обращаются к правительству за финансовой поддержкой. В то же время бюджет уже недополучает значительные средства, а падение нефтяных доходов из-за изменения позиции Индии усиливает дефицит.

Такие решения, в частности со стороны США, постепенно сужают для Москвы пространство маневра.

Сейчас идет обрезание там, где Путин этого не ожидал. И это тоже серьезные удары по его нефтегазовым доходам,

– отметил Огрызко.

По его словам, у Кремля остается все меньше возможностей компенсировать потери. Экономическое давление может сработать не мгновенно, но системно и неотвратимо. История распада СССР, по его убеждению, является показательным примером того, как экономическая деградация уничтожает политическую надстройку.

Когда разваливается экономическая система, а она сейчас в России на грани этого развала, то тогда все остальное уже нет никакого смысла,

– подчеркнул он.

Он отметил, что существует два способа сломать агрессивное государство – быстрый военный или постепенный экономический. Сейчас, по его оценке, реализуется именно второй вариант, и он может оказаться не менее разрушительным для самой России.

Что известно о потерях России и экономическом давлении на Кремль?