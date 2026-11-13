Экономика России тормозит: как украинские дроны лишают агрессора денег

Масштабные атаки на стратегические объекты страны-агрессора начали приносить реальные финансовые результаты. Российская промышленность сталкивается с беспрецедентными вызовами, которые ставят под угрозу финансирование ее военной машины.

Как удары по НПЗ бьют по кошельку агрессора

В третьем квартале рост валового внутреннего продукта России замедлился до 0,9%, что является прямым следствием успешных украинских ударов по промышленным объектам. Атаки дронов вывели из строя ключевые нефтеперерабатывающие заводы и логистические хабы, что спровоцировало дефицит топлива и бешеное инфляционное давление, о чем пишет Bloomberg.

Остановка нефтеперерабатывающих заводов привела к падению объемов переработки на 18% в третьем квартале. Это самый резкий обвал с 2020 года, который повлек за собой сокращение добычи и ударил по оптовой торговле. Кроме того, повреждение портовой инфраструктуры существенно ограничило экспортные возможности противника.

Этот новый кризис в значительной степени ответственен за падение объемов экспорта сырой нефти через Черное море,

– отметила аналитик Oxford Economics Татьяна Орлова.

Что происходит с ценами и бизнесом в России

Пока Кремль вливает рекордные суммы в военно-промышленный комплекс, обычные россияне и гражданский бизнес расплачиваются за войну. Потребительский спрос резко упал с 7,2% до 4,2%, цены неуклонно растут, а предприятия страдают от высоких кредитных ставок. Инфляция в октябре может достичь 7,07%, что вынуждает российский Центробанк проводить жесткую денежно-кредитную политику.

Обратите внимание! Российский диктатор Владимир Путин неоднократно требовал от правительства поддерживать экономический рост, несмотря на санкции. Однако официальные прогнозы роста на 1,4% в следующем году эксперты уже называют слишком оптимистичными. Дефицит бюджета растет, а нехватка оборотных средств и долговое бремя стали главными проблемами для 20% российских компаний.

Кстати, европейские лидеры готовят очередной масштабный санкционный ответ на дерзкие диверсионные действия страны-агрессора. На этот раз под прицел попадут ключевые секторы, питающие вражескую экономику и военную машину.