Економіка Росії гальмує: як українські дрони залишають агресора без грошей

Як удари по НПЗ б'ють по гаманцю агресора

У третьому кварталі зростання валового внутрішнього продукту Росії сповільнилося до 0,9%, що є прямим наслідком успішних українських ударів по промислових об'єктах. Атаки дронів вивели з ладу ключові нафтопереробні заводи та логістичні хаби, що спровокувало дефіцит пального та шалений інфляційний тиск, про що пише Bloomberg.

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Зупинка нафтопереробних заводів призвела до падіння обсягів переробки на 18% у третьому кварталі. Це найрізкіший обвал із 2020 року, який потягнув за собою скорочення видобутку та вдарив по оптовій торгівлі. Крім того, пошкодження портової інфраструктури суттєво обмежило експортні можливості ворога.

Ця нова криза значною мірою зумовила падіння обсягів експорту сирої нафти через Чорне море– зазначила аналітикиня Oxford Economics Тетяна Орлова.

Що відбувається з цінами та бізнесом у Росії

Поки Кремль вливає рекордні суми у військово-промисловий комплекс, звичайні росіяни та цивільний бізнес розплачуються за війну. Споживчий попит різко впав з 7,2% до 4,2%, ціни невпинно ростуть, а підприємства потерпають від високих кредитних ставок. Інфляція у жовтні може сягнути 7,07%, що змушує російський Центробанк тримати жорстку монетарну політику.

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Зверніть увагу! Російський диктатор Володимир Путін неодноразово вимагав від уряду підтримувати економічне зростання попри санкції. Проте офіційні прогнози щодо зростання на 1,4% наступного року експерти вже називають надто оптимістичними. Дефіцит бюджету розширюється, а нестача робочого капіталу та борговий тягар стали головними проблемами для 20% російських компаній.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, європейські лідери готують чергову масштабну санкційну відповідь на зухвалі диверсійні дії країни-агресорки. Цього разу під приціл потраплять ключові сектори, які живлять ворожу економіку та військову машину.