Россия может потерять почти 30 миллиардов долларов: экономика страны под угрозой

Российское правительство зафиксировало снижение объемов импорта почти на 30 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим прогнозом. Об этом сообщают российские СМИ.

Почему Россия потеряет почти 30 миллиардов долларов

По итогам 2024 года, объемы импорта России сократятся на 29,2 миллиарда долларов из-за массовых ограничений нанесли серьезный удар по поставкам импортных товаров в страну. Также причиной стали массовые отказы банков в проведении платежей, с которыми российские компании столкнулись в Турции, Китае, на Ближнем Востоке и в странах бывшего СССР.

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В 2024 году объем импорта товаров в Россию составит 294,9 миллиарда долларов США, что на 29,2 миллиарда долларов меньше, чем прогнозировалось в апрельской версии, где ожидался импорт на уровне 324,1 миллиарда долларов. Зато вместо роста импорта на 21,2 миллиарда долларов, по сравнению с прошлым годом, происходит экономическое сокращение на 8 миллиардов долларов.

Интересно! Оценки импорта на 2025 – 2027 годы также были снижены: объемы поставок из-за рубежа в Россию уменьшатся на 66,3 миллиарда долларов по сравнению с первоначальным планом.