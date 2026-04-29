Нефтяные миллиарды не спасут: ведущий банк России ухудшил прогноз для экономики

Российская экономика в 2026 году будет расти более низкими темпами, чем ожидали ранее. Зато инфляция, наоборот, ускорится и будет выше предыдущих прогнозов.

Что будет с экономикой и инфляцией в России?

Об этом в среду, 29 апреля, заявил финансовый директор российского Сбербанка Тарас Скворцов, пишет The Moscow Times.

Руководитель крупнейшего банка России называет ситуацию в экономике страны "непростой". По его мнению, главную роль в этом сыграла политика Центробанка и ситуация на внешних рынках.

В Сбербанке фиксируют, что обороты российского бизнеса за І квартал этого года в номинальном выражении уже сократились на 2,2% – впервые с 2022-го. По словам Скворцова, в реальном выражении показатели еще хуже.

Наиболее негативная динамика наблюдалась в области добычи полезных ископаемых и в обрабатывающей промышленности. При этом в розничной торговле и строительстве темп пока остается выше нуля, но они существенно замедлились по сравнению с прошлым кварталом и предыдущим годом,

– говорит финдиректор Сбербанка.

Учитывая эти неутешительные показатели, Сбербанк снизил свой экономический прогноз на 2026 год:

рост ВВП уменьшил с 1 – 1,5% до 0,5 – 5% до 0 5 1%;

уровень инфляции повысил с 5 – 6% до 6 – 6,5%.

Ранее российское правительство заложило в прогнозах рост экономики на уровне 1,3%. А вот Центробанк России ожидал, что ВВП вырастет на 0,5 – 1,5%.

Интересно, что Центробанк не повысил свой экономический прогноз даже после роста цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

Дело в том, что миллиарды долларов, которые Россия надеется выручить от продажи нефти пойдут на создание "финансовой подушки". Москва будет пополнять резервы Фонда национального благосостояния, который "проела" из-за проблем с бюджетом и падения доходов.

Важно! Экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала объяснил, что Россия действительно могла заработать миллиардов от продажи нефти на фоне войны в Иране. Однако на фоне общего дефицита бюджета, который только в январе – марте 2026 года уже превысил 4,5 триллиона рублей, это лишь капля в море.

Почему россиянам приходится затягивать пояса?

Из-за ухудшения экономической ситуации россиянам приходится все больше затягивать пояса. Многие граждане России уже не могут позволить себе покупать в магазинах, как раньше, пишет Служба внешней разведки Украины.

Сокращать приходится базовые вещи:

58 % отказываются от товаров, которые покупали раньше;

57 % переходят на более дешевые аналоги;

46 % стараются как можно реже ходить в магазины.

По подсчетам Сбербанка, в І квартале 2026 года реальные темпы роста потребительского спроса в России упали с 4,2% до 2,2% по сравнению с концом 2025 года.

Это связано, конечно, с охлаждением спроса на все типы товаров... Снижение потребительской активности происходит несмотря на определенное ускорение темпов роста доходов, которое мы наблюдаем,

– добавил Скворцов.

Заметьте! В СВРУ отмечают, что еще в декабре 2025 года 31% россиян стабильно не хватало денег даже на еду.

