Топливный кризис разрушает экономику Кремля, – ISW

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают общее инфляционное давление в России. В частности, такие атаки затрудняют усилия Кремля по проведению денежно-кредитной политики.

Что происходит с экономикой России на фоне топливного кризиса

Агентство Bloomberg 24 июня, ссылаясь на данные Федеральной службы государственной статистики России, сообщило, что цены на бензин в России выросли в последние дни, о чем говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Они выросли на 3% – до 0,95 доллара США за литр – в период с 16 по 22 июня. Это стал самый большой недельный скачок как минимум за последние 20 лет.

Украинские удары по крупнейшим российским топливным предприятиям спровоцировали панические закупки топлива среди населения, а это привело к дефициту и дальнейшему росту цен. Источник, знакомый с соответствующими данными, сообщил, что производство бензина в России сократилось:

на 15 % по сравнению с июнем 2025 года;

на 9% с мая 2026 года.

Масштабный дефицит топлива охватил почти все регионы России, хотя цены на топливо выросли по всей стране.

Bloomberg также отмечает, что инфляционный эффект от подорожания бензина уже распространяется на другие отрасли экономики. По данным Министерства экономики России, годовая инфляция в июне 2026 года выросла с 5,3% до 5,8%.

Общеэкономическое инфляционное давление может сорвать дальнейшее снижение ключевой ставки Центральным банком России,

– говорится в отчете.

С июня 2025 года российский Центробанк уже девять раз снижал ключевую ставку — с 21% до 14,25%.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина признала, что резкий рост внутренних цен на бензин повлиял на инфляцию в июне и может повысить инфляционные ожидания. По её словам, это означает, что регулятору, возможно, придётся пересмотреть подход к определению ключевой ставки.

Кремль оказывает давление на Центральный банк и постепенно подрывает его независимость, добиваясь дальнейшего снижения ключевой ставки для поддержки оборонной промышленности.

Экономические последствия топливного кризиса, вероятно, продлятся значительно дольше, чем сам физический дефицит бензина.

Таким образом, если украинские удары продолжатся, дефицит будет только усугубляться, что и в дальнейшем будет наносить ущерб экономике России. Это также может способствовать росту инфляции, что усилит нежелание Центрального банка снижать ключевую ставку, даже несмотря на давление со стороны властей.

Что происходит с топливным кризисом

Топливный кризис действительно продолжает усугубляться. В частности, он "парализовал" транспорт в России.

Есть проблемы и в агросекторе. В частности, ожидается, что в России может произойти "продовольственная катастрофа" на фоне дефицита топлива.