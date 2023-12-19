Экономика будет восстанавливаться, несмотря на препятствия: прогноз правительства до 2026 года

Кабмин опубликовал основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы. В них отмечено, что будет с экономикой, ценами и зарплатами в следующие 3 года.

Прогноз от Кабмина

Кабмин ожидает, что экономика Украины увеличится в 2024 году на 4,6%, в то время как в 2025 году рост ВВП ускорится до 6,8%, а в 2026 году – до 6,6%.

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Также возможно снизится инфляция. По прогнозам, потребительские цены увеличатся в 2024 году на 9,7%, на 8,1% в 2025 году и в 2026 году на 6,9%.

Дефицит торгового баланса тоже постепенно снизится, в частности:

40,172 миллиарда долларов – в 2024 году;

27,044 миллиарда долларов – в 2025 году;

25,433 миллиарда долларов – в 2026 году.

Что с зарплатами

Средняя зарплата украинцев до уплаты налогов составит 21 809 гривен в следующем году, а по прогнозу МВФ эта сумма составит 527 долларов. На другие годы показатели таковы:

2025 год – 25 732 гривен (559 долларов по прогнозу МВФ);

2026 год – 30 260 гривен (619 долларов).

Также возрастет количество лиц в возрасте от 15 до 70 лет, которые будут заниматься экономической деятельностью. В 2024 году их число составит 12,3 миллиона человек, в 2025 году оно увеличится до 12,7 миллиона человек, а уже в 2026 году достигнет "круглого" значения – 13 миллионов человек.

Уровень безработицы среди лиц аналогичного возраста составит 18,7% в 2024, 17,7% в 2025 году и всего 15% в 2026 году.