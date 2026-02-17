Выживет ли нация: Буданов назвал условия для спасения украинской экономики

Кирилл Буданов на экономической конференции рассказал о вызовах для экономики и пути их преодоления. В то же время сказал, что больше всего зависит от общества и людей, а не государственного плана.

Что предлагает сделать Буданов?

О том, какова главная задача для Украины, рассказал Кирилл Буданов.

Так, во время Форума "Экономика устойчивости: вызовы лидерства – 2026" руководитель ОП заявил, что Украине нужны современные технологии и высококвалифицированная рабочая сила.

Украине нужна неоиндустриализация,

– сказал Буданов.

В то же время он пояснил, что войско, даже если будет самым сильным в мире, не сможет защитить страну без сильной экономической основы. Поэтому Украина должна найти ресурсы, чтобы качественно строить экономику. Ведь это ставит перед украинцами вопрос – выживет ли нация и государство.

Буданов акцентировал, что когда-то Украина была экономически сильной страной, однако из-за ряда факторов – сейчас наше государство таким не назовешь.

Еще в начале 1990-х годов Украина принадлежала к топовой десятке мировых государств с лучшими экономическими показателями. Однако десятилетия коррупции и неэффективного управления, 13 лет тотальной войны подорвали нашу индустриальную мощь,

– добавил руководитель ОП.

Однако очень многое зависит от общества и людей и их действий. Даже после того, как Украина достигнет устойчивого мира.

Как мир использует украинский опыт?

Действия Украины в войне и вопросы мирного урегулирования – это не только о решении одной локальной ситуации. Для мира – это пример и одновременно своеобразный маркер, который покажет, как строить новые экономические правила и правила безопасности.

Об этом пишет Еспресо, подводя итоги Мюнхенской конференции.

Поскольку Европа рассматривает и текущие угрозы и долгосрочные перспективы – украинские решения являются основой для будущего плана безопасности и минимизации возможных последствий.

В частности вопрос ядерной безопасности является одним из ключевых. Новый договор, который создадут после завершения договоренности США и России, будет актуальным не только для нескольких стран, а для всех.

То есть благодаря опыту, который имеет Украина – мир знает, как правильно реагировать на определенные ситуации и, возможно, даже сможет предотвратить некоторые из них.

Что известно об экономических вызовах для Украины в 2026 году?

Так, по прогнозам экспертов ситуация на валютном рынке в течение месяца будет оставаться стабильной. В то же время доллар может пересечь отметку в 43 гривны.

В то же время инфляция постепенно замедляется, что поможет стабилизировать экономическую ситуацию.

В январе уровень показателя вырос, однако это допустимо для периода начала года, когда производители устанавливают новые цены и проводят перерасчеты.