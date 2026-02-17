Що пропонує зробити Буданов?

Про те, яким є головне завдання для України, розповів Кирило Буданов.

Дивіться також За війну доведеться платити: у Росії дешевих товарів більше не буде

Так, під час Форуму "Економіка стійкості: виклики лідерства – 2026" керівник ОП заявив, що Україні потрібні сучасні технології та викококваліфікована робоча сила.

Україні потрібна неоіндустріалізація,

– сказав Буданов.

Водночас він пояснив, що військо, навіть якщо буде найсильнішим у світі, не зможе захистити країну без сильного економічного підґрунтя. Тож Україна має знайти ресурси, аби якісно будувати економіку. Адже це ставить перед українцями питання – чи виживе нація та держава.

Буданов акцентував, що колись Україна була економічно сильною країною, однак через низку чинників – зараз нашу державу такою не назвеш.

Ще на початку 1990-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Однак десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць,

– додав керівник ОП.

Проте дуже багато залежить від суспільства та людей і їхніх дій. Навіть після того, як Україна досягне стійкого миру.

Як світ використовує український досвід?

Дії України у війні та питання мирного врегулювання – це не лише про вирішення однієї локальної ситуації. Для світу – це приклад і водночас своєрідний маркер, який покаже, як будувати нові економічні та безпекові правила.

Про це пише Еспресо, підсумовуючи результати Мюнхенської конференції.

Оскільки Європа розглядає і поточні загрози й довгострокові перспективи – українські рішення є основою для майбутнього безпекового плану та мінімізації можливих наслідків.

Зокрема питання ядерної безпеки є одним із ключових. Новий договір, який створять після завершення домовленості США та Росії, буде актуальним не лише для кількох країн, а для всіх.

Тобто завдяки досвіду, який має Україна – світ знає, як правильно реагувати на певні ситуації та, можливо, навіть зможе запобігти якимось із них.

Що відомо про економічні виклики для України у 2026 році?

Так, за прогнозами експертів ситуація на валютному ринку протягом місяця залишатиметься стабільною. Водночас долар може перетнути позначку в 43 гривні.

Водночас інфляція поступово уповільнюється, що допоможе стабілізувати економічну ситуацію.

У січні рівень показника зріс, однак це допустимо для періоду початку року, коли виробники встановлюють нові ціни та проводять перерахунки.