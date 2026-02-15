Як зростуть ціни в Росії?
Удар прийшовся на онлайн-торгівлю в Росії, яка змушена підлаштовуватися під нові податкові вимоги. А від цього безпосередньо постраждають гаманці покупців, пише Служба зовнішньої розвідки України.
За оцінками СЗРУ, ціни зростуть щонайменше на 5% лише цього року. Ба більше, далі буде лише гірше, особливо для малого бізнесу.
- Для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знизили ліміт річного обороту продукції втричі – з 60 до 20 мільйонів рублів. Згодом буде ще менше – 10 мільйонів.
- Порушникам обмеження доведеться заплатити податок на додану вартість (ПДВ) за новою ставкою у 22%.
У результаті маржинальність падає, а витрати бізнес просто перекладає на кінцевого споживача,
– говорять у розвідці.
Важливо! З 1 січня 2026 року у Росії ставку ПДВ збільшили з 20% до 22%, пише Business Insider. Після цього країна увійшла до двадцятки держав світу за рівнем цього податку. А серед країн поза Європою взагалі зайняла перше місце за рівнем ПДВ на рівні з Уругваєм.
Чим пояснюється зростання цін?
Водночас полегшити становище за рахунок обхідних шляхів продавцям не вдасться. Влада в Росії посилює контроль над імпортними товарами, намагаючись перекрити "сірі" схеми.
У підсумку партії конфіскуються, а митні витрати зростають. Від цього ціни зростуть ще на 10 – 30%.
Все разом це веде до того, що маркетплейси більше не зможуть пропонувати дешеву електроніку, одяг чи іграшки та значно піднімуть на них ціну.
Ці процеси – прямий наслідок деградації російської економіки через розв’язану війну проти України. Санкції, ізоляція, розрив логістичних ланцюгів і фіскальний тиск руйнують конкурентне середовище. Замість тисяч дрібних продавців залишаться великі гравці, які продають за значно вищими цінами,
– додають в СЗРУ.
Важливо! У відомстві упевнені, що скоро у Росії здорожчає майже все, а вибір товарів скоротиться до мінімального. Таку ціну росіянам доводиться платити за війну проти України та системні прорахунки Кремля в економічній політиці.
Навіщо Росії нові податки?
Російські споживачі вже зіткнулися з помітним подорожчанням товарів і дедалі частіше змушені заощаджувати. У грудні 2025 року витрати на електроніку в Росії скоротилися майже на 13% у річному вимірі, а на побутову техніку – більш ніж на 13%.
Російська влада, однак, продовжує шукати додаткові джерела наповнення бюджету, адже дефіцит якого цього року може сягнути астрономічних 8 – 10 трильйонів рублів.
Очікується, що ПДВ на іноземні товари, що продаються через маркетплейси, призведе до нового стрибка цін уже в другій половині року. За попередніми оцінками, комп’ютери та планшети можуть подорожчати на 7 – 20%, смартфони – на 10 – 15%, а ціни на ноутбуки залежно від моделі зростуть приблизно на третину.