Как вырастут цены в России?
Удар пришелся на онлайн-торговлю в России, которая вынуждена подстраиваться под новые налоговые требования. А от этого напрямую пострадают кошельки покупателей, пишет Служба внешней разведки Украины.
Смотрите также: Ни одной прибыльной отрасли не останется: ЕС готовит новый удар по экономике России
По оценкам СВРУ, цены вырастут минимум на 5% только в этом году. Более того, дальше будет только хуже, особенно для малого бизнеса.
- Для предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения, снизили лимит годового оборота продукции втрое – с 60 до 20 миллионов рублей. Со временем будет еще меньше – 10 миллионов.
- Нарушителям ограничения придется заплатить налог на добавленную стоимость (НДС) по новой ставке в 22%.
В результате маржинальность падает, а расходы бизнес просто перекладывает на конечного потребителя,
– говорят в разведке.
Важно! С 1 января 2026 года в России ставку НДС увеличили с 20% до 22%, пишет Business Insider. После этого страна вошла в двадцатку государств мира по уровню этого налога. А среди стран вне Европы вообще заняла первое место по уровню НДС на уровне с Уругваем.
Чем объясняется рост цен?
В то же время облегчить положение за счет обходных путей продавцам не удастся. Власти в России усиливают контроль над импортными товарами, пытаясь перекрыть "серые" схемы.
В итоге партии конфискуются, а таможенные расходы растут. От этого цены вырастут еще на 10 – 30%.
Все вместе это ведет к тому, что маркетплейсы больше не смогут предлагать дешевую электронику, одежду или игрушки и значительно поднимут на них цену.
Эти процессы – прямое следствие деградации российской экономики из-за развязанной войны против Украины. Санкции, изоляция, разрыв логистических цепей и фискальное давление разрушают конкурентную среду. Вместо тысяч мелких продавцов останутся крупные игроки, которые продают по значительно более высоким ценам,
– добавляют в СВРУ.
Важно! В ведомстве уверены, что скоро в России подорожает почти все, а выбор товаров сократится до минимального. Такую цену россиянам приходится платить за войну против Украины и системные просчеты Кремля в экономической политике.
Зачем России новые налоги?
Российские потребители уже столкнулись с заметным подорожанием товаров и все чаще вынуждены экономить. В декабре 2025 года расходы на электронику в России сократились почти на 13% в годовом измерении, а на бытовую технику – более чем на 13%.
Российские власти, однако, продолжают искать дополнительные источники наполнения бюджета, ведь дефицит которого в этом году может достичь астрономических 8 – 10 триллионов рублей.
Ожидается, что НДС на иностранные товары, продаваемые через маркетплейсы, приведет к новому скачку цен уже во второй половине года. По предварительным оценкам, компьютеры и планшеты могут подорожать на 7 – 20%, смартфоны – на 10 – 15%, а цены на ноутбуки в зависимости от модели вырастут примерно на треть.