Все из-за России: экономика Украины ежедневно теряет до 2 миллиардов гривен

В настоящее время украинская экономика находится в кризисной ситуации. В частности, этому способствуют "простои" предприятий во время воздушных тревог.

Почему Украина ежедневно теряет большие суммы денег

Речь идет о сумме от 1 до 2 миллиардов гривен убытков за один час "простоя", о чем сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в эфире телемарафона "Единые новости".

В частности, бывают дни, когда за сутки может быть до 20 часов тревог. Более того, только за последнюю неделю августа их было более 58 часов – за неделю.

Мы говорим о колоссальных убытках для экономики. Она и так испытывает существенное давление из-за ограничения экспорта, перебоев в работе логистических маршрутов и логистических компаний,

– отметил Кравченко.

В настоящее время, как рассказал министр, Кабмин пытается найти решение, которое обеспечит "большую гибкость". То есть предприятия смогут самостоятельно принимать решения, чтобы:

поддерживать операционную деятельность;

предоставлять свои услуги;

поддерживать украинскую экономику во время воздушных тревог.

Александр Кравченко пояснил, что уже очень многие предприятия продолжают работу во время "желтого" сигнала, то есть во время воздушной тревоги, обозначаемой желтым цветом.

Есть действительно ряд вопросов, которые нужно доработать и уточнить. Сейчас поступает много запросов, чтобы более подробно понимать суть угрозы и чтобы предприятия могли более осознанно принимать решения,

– сказал Кравченко.

Напомним, что "желтый" уровень угрозы устанавливается в случае применения беспилотных летательных аппаратов. В этих обстоятельствах предприятия и учреждения могут продолжать работу, если на территории или в здании имеются укрытия.

Если же укрытия нет, то деятельность может осуществляться, но только:

по согласованию с трудовым коллективом;

только на период обустройства укрытия;

но не дольше трех месяцев со дня вступления постановления в силу.

Что касается посетителей таких объектов: лица могут самостоятельно принимать решение, оставаться ли им там во время "желтой" угрозы.

В частности, большие сети начали сообщать, как они будут работать во время воздушных тревог. Позиции разных компаний различаются.