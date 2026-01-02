Рост ВВП и помощь партнеров: почему экономика Украины будет устойчивее российской в 2026 году
- Изменения, которые произошли в 2025 году, в частности адаптации бизнеса, международная поддержка и стабильность государственного бюджета, сохранили экономическую устойчивость страны.
- В 2026 году ожидается умеренный рост ВВП Украины, замедление инфляции и стабилизация макропоказателей благодаря международному финансированию и эффективному использованию ресурсов.
Несмотря на войну и серьезные вызовы в 2025 году, Украина сумела сохранить экономическую устойчивость: государственный бюджет выполняется, бизнес адаптировался к новым условиям, а международная поддержка помогает покрывать дефицит. Самое интересное еще и то, что экономика Украины показывает большую гибкость и способность выдерживать потрясения по сравнению с экономикой России.
В 2026 году, по оценкам экспертов, страну ожидает умеренный, но все же рост экономики, замедление инфляции и стабилизация ключевых макропоказателей.
Основным из факторов, что будет влиять на такое развитие событий – международное финансирование, а также способность государства эффективно использовать ресурсы для восстановления экономической активности.
24 Канал узнал, какова экономика на конец 2025 года и с какими вызовами входит в 2026 году, какие прогнозы по инфляции и ВВП, а также хватит ли Украине внешнего финансирования для покрытия всех расходов.
С какой экономикой Украина входит в новый 2026 год?
Экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом рассказал, что после спада в 2022 году в результате полномасштабной войны, экономика Украины демонстрирует, хоть не большой, но стабильный рост. Это можно отследить как в конце 2023 года, так и в конце 2025 года.
Читайте также От коммуналки до курса доллара: что изменилось за год и как это повлияло на кошельки украинцев
По словам экономиста, финальная цифра ВВП страны в этом году будет положительной. Ведь Украине удается более-менее приспособиться к тем условиям, в которых мы находимся.
Например, сказать, что мы испытываем нехватку продуктов, топлива и других товаров или услуг, – нельзя. В то же время, что касается внешней экономики, здесь есть разные тенденции.
Негативная тенденция заключается в том, что в Украине рекордно отрицательное сальдо, то есть расходов или оттока средств больше, чем поступлений. Простыми словами – страна больше отдает, чем получает.
По итогам 11 месяцев 2025 года, показатель уже превышал прошлогодний, хотя еще месяц впереди (декабрь 2025 года, – 24 Канал).
Зато в комментарии для 24 Канала экономист Ярослав Жалило добавляет, что весь 2025 год украинская экономика продолжала адаптироваться к сложным реалиям длительной войны.
Жалило добавляет, что именно эта адаптация меняла поведение объектов хозяйствования. Кроме того, государственная политика тоже адаптировалась: внедряла новые инструменты поддержки бизнеса, поддержки страхования военных рисков, поддержки экспортной деятельности и тому подобное.
Впервые, возможно, за ряд последних лет ощутимо то, что увеличились объемы кредитования корпоративного сектора, но здесь мы признаем, что это кредитование обеспечено именно субсидированной программой 5-7-9.
- Оборонно-промышленный комплекс
Сейчас экономика страны стала активнее работать на оборонно-промышленный комплекс. Известно о том, что ориентировочно 50% того вооружения, которое используют Силы Обороны, – собственного производства.
И это в условиях, когда происходили и происходят атаки врага на предприятия ОПК. Это большое достижение. Оборонка стала ощутимым драйвером экономической динамики, потому что это новые места работы, доходы, налоги в бюджет и т.д,
– отмечает Жалило.
- Макроэкономическая устойчивость
В Украине, учитывая условия войны, динамика инфляции является умеренной. А также стабильно функционирует бюджетная система.
То есть обеспечивается финансирование из бюджета не только на нужды обороны, но и на социальные обязательства и другие нужды.
Что известно о рисках для экономики?
Жалило говорит, что под рисками подразумеваются те структурные проблемы, которые накопились в период полномасштабной войны, и которые связаны с тем, что истощаются финансовые ресурсы.
- Тенденция, которую наблюдали в 2025 году, когда инфляционный всплеск продолжался еще с конца 2024 года.
А "затухающий" тренд отмечен лишь в ноябре-декабре 2025 года. Известно, что за этот период товары продовольствия были на пиковом росте – 19%.
Это свидетельствует о том, что у производителей не было возможности компенсировать затраты за счет других факторов. Речь шла о расходах на энергонезависимость, о найме персонала, а следовательно, необходимость поддержать высокую заработную плату, чтобы заинтересовывать в дальнейшем и т.д,
– заявил Жалило.
- Украина остается открытой экономикой, а потому зависит от отношений с другими государствами.
Например, в году уходящем зафиксировано замедление динамики экспорта. Об этом говорит еще и Ус, который добавляет, что проседание частично связано с тем, что Евросоюз режим торговых преференций.
Ожидается, что со временем ситуация должна выровняться. Дело в том, что несмотря на сложности Украина умеет организовывать процессы. В свое время это была Черноморская зерновая инициатива, а когда она прекратила существование, появились альтернативные коридоры территориальными вводами Румынии, Болгарии, Турции,
– добавляет господин Иван.
- Третий риск – не полная адаптивность целой системы госуправления.
Остаются вопросы относительно денежно-кредитной стабильности. Здесь в частности речь идет об адаптации Национального банка к рискам и задачам длительной войны, уверяет Ярослав.
Есть проблемы с непроизводительным накоплением золотовалютных резервов, которые используются как интервенции на валютном рынке.
Каким будет рост ВВП?
Важным моментом стало то, что в 2025 году была поставлена точка относительно так называемых "варантов Яресько", говорит Иван Ус.
- Согласно им, в случае роста экономики Украины, то есть когда валовой внутренний продукт (ВВП) страны растет в коридоре от 3% до 4%, владельцы варрантов получали 15% суммы этого роста.
- А если рост составил 4% и более – то 40% суммы этого роста. А срок действия этих варрантов – до 2042 года.
В результате в июле 2025 года Украина была близка к дефолту именно потому, что нужно было выплачивать эти средства за 2 последних года,
– напоминает Ус.
Однако украинскому правительству удалось успешно реструктуризировать ВВП варранты, которые появились еще во время реструктуризации госдолга в 2015 году.
Известно, что почти весь непогашенный номинальный объем ВВП варрантов конвертируют в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году на сумму 3,5 миллиарда долларов. До этого 2 попытки договориться с кредиторами проваливались.
Это означает, что послевоенное восстановление уже не будет встречаться ограничениями по росту ВВП,
– отметил экономист Иван Ус.
- Еще в октябре министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству рассказал, что министерство ожидает роста ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%.
- Хотя по предварительным оценкам, в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, рост ВВП был зафиксирован на уровне более 5%.
Чем важен ВВП страны?
Этот показатель указывает на общий масштаб экономической активности страны. Например, он отражает, сколько товаров и услуг было создано в стране за год. И если ВВП растет, то это означает восстановление или развитие для экономики. Зато если он падает, то страна находится в кризисе или рецессии.
Будет ли замедление инфляции?
Прогнозы НБУ свидетельствуют, что до конца 2025 года потребительская инфляция в Украине снизится до 9,2% – 9,7%. Если сравнивать с предыдущим годом, то такое снижение является более медленным.
Но на 2026 год ожидается дальнейшее замедление инфляции до примерно 6,6%. В общем регулятор прогнозирует, что инфляция будет двигаться к цели в 5%, но до конца следующего года не достигнет этого показателя. Вероятнее всего, это случится уже в 2027 году.
Замедление инфляции будет происходить. И, в первую очередь, это вследствие сохранения финансовой поддержки Украины партнерами,
– говорит экономист Ус.
Уже известно о 90 миллиардах евро от ЕС на следующие 2 года (на 2026 и 2027 годы, – 24 Канал). А также кредит от МВФ на 4 года, который был согласован в 2023 году.
Таким образом, это будет означать, что средства в государстве будут. Кроме того, это будет означать меньшее обесценивание украинских средств. И ожидания НБУ по инфляции на 2026 год является не таким страшным показателем,
– добавляет Иван.
Эксперт напоминает при этом, что учетная ставка на сегодня в Украине составляет 15,5%, что выше, чем текущая инфляция и ожидаемый показатель в 2026 году. Это также открывает возможности для снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.
Хватит ли Украине внешнего финансирования на 2026 год?
В следующем году дефицит бюджета Украины составляет 1,9 триллиона гривен, напоминает экономист Иван Ус. Учитывая то, что финансирование от ЕС в размере 90 млрд евро Украина получила на 2 года и на основе предположения о равноценного распределения суммы, то на 2026 год сумма помощи может составлять 45 млрд евро.
Поэтому эти средства вместе с кредитом от МВФ в определенной степени, хоть и не полностью, может покрыть недостаток,
– отмечает Ус.
- Всего за 2025 год, по данным Минфина, удалось привлечь внешнее финансирование в размере 52,4 миллиарда долларов США.
- Крупнейшими донорами стали: ERA Loans (условные долговые обязательства) – 37,9 миллиарда долларов, ЕС, Ukraine Facility – 12,1 миллиарда долларов, МВФ (кредиты) – 912 миллионов долларов.
- А по базовому сценарию от НБУ предполагается, что в 2026 году Украина планирует получить более 45 миллиардов долларов международной финансовой помощи, заявил глава НБУ Андрей Пышный.
В то же время другой вопрос заключается в том, что это не отменяет необходимости проводить постоянный стресс-тест от Минфина. То есть речь идет о моделировании ситуации, когда финансирование могут не дать.
Дело в том, что когда война завершится, помощь от партнеров завершится также. А кроме того, риск того, что война может перейти на территории ЕС, усиливает поддержку от партнеров. Если же этого риска не будет, то это, соответственно, повлияет на финансирование Украины,
– добавляет господин Иван.
Какая экономика может сломаться быстрее: России или Украины?
Жалило говорит, что сила российской экономики заключается в том, что она является ресурсообеспеченной. В России есть природные ресурсы, человеческие ресурсы и тому подобное. Соответственно это дает возможность больше ориентироваться на какую-то такую замкнутую модель.
Но ключевой недостаток российской модели и заключается в этой замкнутости. Сейчас они пытаются вырваться из нее через контакты со странами прежде всего с южноазиатскими.
В любом случае модель замкнутая, а потому ограничена в динамике. А также, она довольно обременена расходами на то, что компенсировать отсутствие этой открытости,
– говорит господин Ярослав.
Зато украинская экономика является ресурсозависимой. И это ее слабое место. Впрочем, по сравнению с российской, экономика Украины является открытой, отмечает экономист Жалило.
- Во-первых, вследствие этой открытости, Украина может рассчитывать на помощь партнеров.
- Во-вторых, из-за того, что Украина поддерживает либерально-демократическую рыночную модель экономики, страна имеет возможность даже в условиях войны работать с зарубежными партнерами по привлечению инвестиций.
Если говорить о дееспособности обеих моделей, я считаю, что все-таки в условиях современной экономики, когда нужны динамизм, мобильность ресурсов, открытость к актуальным изменениям, выигрывает в этом открытая модель экономики,
– говорит Ярослав Жалило.
Впрочем, она более критична к качеству политики. Речь идет о силе права, его гарантировании, предотвращения коррупции, сохранения ключевых позиций в либерально-рыночной модели и тому подобное.
Кстати, если взять отношения с МВФ, то они в принципе и рассматриваются, как сертификация того, что модель является достаточно соответствующей ключевым нормам.
И даже в большей степени по этому есть процесс отношений Украины с Европейским союзом, в частности реализация соглашения об ассоциации, которая уже была ранее принята, и постепенное движение в контексте подготовки к еврочленству.