Рост ВВП и помощь партнеров: почему экономика Украины будет устойчивее российской в 2026 году

Несмотря на войну и серьезные вызовы в 2025 году, Украина сумела сохранить экономическую устойчивость: государственный бюджет выполняется, бизнес адаптировался к новым условиям, а международная поддержка помогает покрывать дефицит. Самое интересное еще и то, что экономика Украины показывает большую гибкость и способность выдерживать потрясения по сравнению с экономикой России.

В 2026 году, по оценкам экспертов, страну ожидает умеренный, но все же рост экономики, замедление инфляции и стабилизация ключевых макропоказателей.

Основным из факторов, что будет влиять на такое развитие событий – международное финансирование, а также способность государства эффективно использовать ресурсы для восстановления экономической активности.

24 Канал узнал, какова экономика на конец 2025 года и с какими вызовами входит в 2026 году, какие прогнозы по инфляции и ВВП, а также хватит ли Украине внешнего финансирования для покрытия всех расходов.

С какой экономикой Украина входит в новый 2026 год?

Экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом рассказал, что после спада в 2022 году в результате полномасштабной войны, экономика Украины демонстрирует, хоть не большой, но стабильный рост. Это можно отследить как в конце 2023 года, так и в конце 2025 года.

По словам экономиста, финальная цифра ВВП страны в этом году будет положительной. Ведь Украине удается более-менее приспособиться к тем условиям, в которых мы находимся.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальный институт стратегических исследований Например, сказать, что мы испытываем нехватку продуктов, топлива и других товаров или услуг, – нельзя. В то же время, что касается внешней экономики, здесь есть разные тенденции.

Негативная тенденция заключается в том, что в Украине рекордно отрицательное сальдо, то есть расходов или оттока средств больше, чем поступлений. Простыми словами – страна больше отдает, чем получает.

По итогам 11 месяцев 2025 года, показатель уже превышал прошлогодний, хотя еще месяц впереди (декабрь 2025 года, – 24 Канал).

Зато в комментарии для 24 Канала экономист Ярослав Жалило добавляет, что весь 2025 год украинская экономика продолжала адаптироваться к сложным реалиям длительной войны.

Жалило добавляет, что именно эта адаптация меняла поведение объектов хозяйствования. Кроме того, государственная политика тоже адаптировалась: внедряла новые инструменты поддержки бизнеса, поддержки страхования военных рисков, поддержки экспортной деятельности и тому подобное.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Впервые, возможно, за ряд последних лет ощутимо то, что увеличились объемы кредитования корпоративного сектора, но здесь мы признаем, что это кредитование обеспечено именно субсидированной программой 5-7-9.

Оборонно-промышленный комплекс

Сейчас экономика страны стала активнее работать на оборонно-промышленный комплекс. Известно о том, что ориентировочно 50% того вооружения, которое используют Силы Обороны, – собственного производства.

И это в условиях, когда происходили и происходят атаки врага на предприятия ОПК. Это большое достижение. Оборонка стала ощутимым драйвером экономической динамики, потому что это новые места работы, доходы, налоги в бюджет и т.д,

– отмечает Жалило.

Макроэкономическая устойчивость

В Украине, учитывая условия войны, динамика инфляции является умеренной. А также стабильно функционирует бюджетная система.

То есть обеспечивается финансирование из бюджета не только на нужды обороны, но и на социальные обязательства и другие нужды.

Что известно о рисках для экономики?

Жалило говорит, что под рисками подразумеваются те структурные проблемы, которые накопились в период полномасштабной войны, и которые связаны с тем, что истощаются финансовые ресурсы.

Тенденция, которую наблюдали в 2025 году, когда инфляционный всплеск продолжался еще с конца 2024 года.

А "затухающий" тренд отмечен лишь в ноябре-декабре 2025 года. Известно, что за этот период товары продовольствия были на пиковом росте – 19%.

Это свидетельствует о том, что у производителей не было возможности компенсировать затраты за счет других факторов. Речь шла о расходах на энергонезависимость, о найме персонала, а следовательно, необходимость поддержать высокую заработную плату, чтобы заинтересовывать в дальнейшем и т.д,

– заявил Жалило.

Украина остается открытой экономикой, а потому зависит от отношений с другими государствами.

Например, в году уходящем зафиксировано замедление динамики экспорта. Об этом говорит еще и Ус, который добавляет, что проседание частично связано с тем, что Евросоюз режим торговых преференций.

Ожидается, что со временем ситуация должна выровняться. Дело в том, что несмотря на сложности Украина умеет организовывать процессы. В свое время это была Черноморская зерновая инициатива, а когда она прекратила существование, появились альтернативные коридоры территориальными вводами Румынии, Болгарии, Турции,

– добавляет господин Иван.

Третий риск – не полная адаптивность целой системы госуправления.

Остаются вопросы относительно денежно-кредитной стабильности. Здесь в частности речь идет об адаптации Национального банка к рискам и задачам длительной войны, уверяет Ярослав.

Есть проблемы с непроизводительным накоплением золотовалютных резервов, которые используются как интервенции на валютном рынке.

Каким будет рост ВВП?

Важным моментом стало то, что в 2025 году была поставлена точка относительно так называемых "варантов Яресько", говорит Иван Ус.

Согласно им, в случае роста экономики Украины, то есть когда валовой внутренний продукт (ВВП) страны растет в коридоре от 3% до 4%, владельцы варрантов получали 15% суммы этого роста.

А если рост составил 4% и более – то 40% суммы этого роста. А срок действия этих варрантов – до 2042 года.

В результате в июле 2025 года Украина была близка к дефолту именно потому, что нужно было выплачивать эти средства за 2 последних года,

– напоминает Ус.

Однако украинскому правительству удалось успешно реструктуризировать ВВП варранты, которые появились еще во время реструктуризации госдолга в 2015 году.

Известно, что почти весь непогашенный номинальный объем ВВП варрантов конвертируют в новый класс облигаций С со сроком погашения в 2032 году на сумму 3,5 миллиарда долларов. До этого 2 попытки договориться с кредиторами проваливались.

Это означает, что послевоенное восстановление уже не будет встречаться ограничениями по росту ВВП,

– отметил экономист Иван Ус.

Еще в октябре министр экономики Алексей Соболев во время часа вопросов к правительству рассказал, что министерство ожидает роста ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%.

Хотя по предварительным оценкам, в августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, рост ВВП был зафиксирован на уровне более 5%.

Чем важен ВВП страны?



Этот показатель указывает на общий масштаб экономической активности страны. Например, он отражает, сколько товаров и услуг было создано в стране за год. И если ВВП растет, то это означает восстановление или развитие для экономики. Зато если он падает, то страна находится в кризисе или рецессии.

Будет ли замедление инфляции?

Прогнозы НБУ свидетельствуют, что до конца 2025 года потребительская инфляция в Украине снизится до 9,2% – 9,7%. Если сравнивать с предыдущим годом, то такое снижение является более медленным.

Но на 2026 год ожидается дальнейшее замедление инфляции до примерно 6,6%. В общем регулятор прогнозирует, что инфляция будет двигаться к цели в 5%, но до конца следующего года не достигнет этого показателя. Вероятнее всего, это случится уже в 2027 году.

Замедление инфляции будет происходить. И, в первую очередь, это вследствие сохранения финансовой поддержки Украины партнерами,

– говорит экономист Ус.

Уже известно о 90 миллиардах евро от ЕС на следующие 2 года (на 2026 и 2027 годы, – 24 Канал). А также кредит от МВФ на 4 года, который был согласован в 2023 году.

Таким образом, это будет означать, что средства в государстве будут. Кроме того, это будет означать меньшее обесценивание украинских средств. И ожидания НБУ по инфляции на 2026 год является не таким страшным показателем,

– добавляет Иван.

Эксперт напоминает при этом, что учетная ставка на сегодня в Украине составляет 15,5%, что выше, чем текущая инфляция и ожидаемый показатель в 2026 году. Это также открывает возможности для снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы.

Хватит ли Украине внешнего финансирования на 2026 год?

В следующем году дефицит бюджета Украины составляет 1,9 триллиона гривен, напоминает экономист Иван Ус. Учитывая то, что финансирование от ЕС в размере 90 млрд евро Украина получила на 2 года и на основе предположения о равноценного распределения суммы, то на 2026 год сумма помощи может составлять 45 млрд евро.

Поэтому эти средства вместе с кредитом от МВФ в определенной степени, хоть и не полностью, может покрыть недостаток,

– отмечает Ус.

Всего за 2025 год, по данным Минфина, удалось привлечь внешнее финансирование в размере 52,4 миллиарда долларов США.

Крупнейшими донорами стали: ERA Loans (условные долговые обязательства) – 37,9 миллиарда долларов, ЕС, Ukraine Facility – 12,1 миллиарда долларов, МВФ (кредиты) – 912 миллионов долларов.

А по базовому сценарию от НБУ предполагается, что в 2026 году Украина планирует получить более 45 миллиардов долларов международной финансовой помощи, заявил глава НБУ Андрей Пышный.

В то же время другой вопрос заключается в том, что это не отменяет необходимости проводить постоянный стресс-тест от Минфина. То есть речь идет о моделировании ситуации, когда финансирование могут не дать.

Дело в том, что когда война завершится, помощь от партнеров завершится также. А кроме того, риск того, что война может перейти на территории ЕС, усиливает поддержку от партнеров. Если же этого риска не будет, то это, соответственно, повлияет на финансирование Украины,

– добавляет господин Иван.

Какая экономика может сломаться быстрее: России или Украины?

Жалило говорит, что сила российской экономики заключается в том, что она является ресурсообеспеченной. В России есть природные ресурсы, человеческие ресурсы и тому подобное. Соответственно это дает возможность больше ориентироваться на какую-то такую замкнутую модель.

Но ключевой недостаток российской модели и заключается в этой замкнутости. Сейчас они пытаются вырваться из нее через контакты со странами прежде всего с южноазиатскими.

В любом случае модель замкнутая, а потому ограничена в динамике. А также, она довольно обременена расходами на то, что компенсировать отсутствие этой открытости,

– говорит господин Ярослав.

Зато украинская экономика является ресурсозависимой. И это ее слабое место. Впрочем, по сравнению с российской, экономика Украины является открытой, отмечает экономист Жалило.

Во-первых, вследствие этой открытости, Украина может рассчитывать на помощь партнеров.

Во-вторых, из-за того, что Украина поддерживает либерально-демократическую рыночную модель экономики, страна имеет возможность даже в условиях войны работать с зарубежными партнерами по привлечению инвестиций.

Если говорить о дееспособности обеих моделей, я считаю, что все-таки в условиях современной экономики, когда нужны динамизм, мобильность ресурсов, открытость к актуальным изменениям, выигрывает в этом открытая модель экономики,

– говорит Ярослав Жалило.

Впрочем, она более критична к качеству политики. Речь идет о силе права, его гарантировании, предотвращения коррупции, сохранения ключевых позиций в либерально-рыночной модели и тому подобное.

Кстати, если взять отношения с МВФ, то они в принципе и рассматриваются, как сертификация того, что модель является достаточно соответствующей ключевым нормам.

И даже в большей степени по этому есть процесс отношений Украины с Европейским союзом, в частности реализация соглашения об ассоциации, которая уже была ранее принята, и постепенное движение в контексте подготовки к еврочленству.