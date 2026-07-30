Именно это больше всего влияет на экономику: НБУ все объяснил

В настоящее время именно война остается фактором, оказывающим наибольшее влияние на украинскую экономику. Не стоит сбрасывать со счетов и геополитическое влияние. В частности, ситуацию на Ближнем Востоке.

Какие факторы оказывают наибольшее влияние на украинскую экономику?

Украина чрезвычайно зависима от внешнего финансирования. Именно поэтому стабильность помощи со стороны партнеров является важным фактором, влияющим на экономику в настоящее время, отметил НБУ.

Во II квартале рост экономики возобновился благодаря улучшению состояния энергосистемы и наращиванию бюджетных расходов на фоне снижения неопределенности в отношении внешней помощи. По оценкам НБУ, реальный ВВП во II квартале вырос на 0,8% в годовом исчислении,

– подчеркнул регулятор.