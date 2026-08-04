Экспорт падает, а предприятия приостанавливают работу: что происходит в Украине

Бизнес в Украине обеспокоен в связи с прекращением отгрузок продукции через порты Одессы. Также на обеспокоенность влияет повышение тарифов на перевозку грузов "Укрзализныцей" на 30%.

Что происходит в Украине с экспортом и предприятиями

В частности, ситуация с блокадой черноморских портов является критической для украинского бизнеса, ориентированного на экспорт, что пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий пресс-службы группы "Метинвест".

Например, Южный горно-обогатительный комбинат уже приостанавливает добычу и временно сокращает объемы работы. Причиной являются именно российские атаки на суда в Черном море.

Ситуация также вынуждает принять решение о приостановке работы Полтавского горно-обогатительного комбината.

Альтернативы для портов Одессы фактически не существует. Причиной является их глубина и пропускная способность.

Ни один другой альтернативный логистический маршрут не может обеспечить необходимые объемы перевалки продукции из-за пропускной способности, иной логистической конфигурации и отсутствия необходимой инфраструктуры,

– говорится в материале.

Последствия закрытия портов могут быть следующими:

потеря значительной части экспортного потенциала;

потеря десятков миллиардов валютной выручки и сотен миллиардов гривен налоговых поступлений;

риски для стабильности валютного курса;

риски остановки предприятий и потери рабочих мест.

Первым последствием блокировки портов стала приостановка добычи на совместном предприятии "Южный ГОК".

А отдельным последствием станет резкое сокращение отгрузок "Укрзализныцей".

В комментарии "Метинвеста" отмечается, что государство должно занять максимально проактивную позицию и задействовать все необходимые инструменты для обеспечения безопасности судоходства и скорейшего возобновления полноценной работы морского коридора.

В частности, с 1 августа грузовые перевозки выросли на 30%. Это первый пересмотр грузовых тарифов с 2022 года.

Напомним, что остановка экспорта может нанести удар по металлургической отрасли. Эксперты считают, что ежемесячные потери могут составить 200 миллионов долларов.