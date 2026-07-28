Об этом сообщила пресс-служба Южного горно-обогатительного комбината.

Почему Южный ГОК приостанавливает работу?

Предприятие приостанавливает работу из-за ударов по гражданским торговым судам, направляющимся в украинские черноморские порты, ведь атаки привели к фактической блокировке их работы.

В то же время в пресс-службе подчеркнули, что Южный ГОК продолжит выполнять обязательства перед работниками и партнерами. Работу комбинат возобновит, как только это позволит ситуация безопасности.

По словам представителей компании, приостановка добычи на Южном ГОКе стала вынужденной мерой, которую максимально отсрочили.

С начала полномасштабного вторжения комбинат постоянно работал в условиях ряда критических факторов: вражеские обстрелы, перебои с энергообеспечением, стремительный рост стоимости логистики, внедрение европейского механизма углеродной корректировки импорта (CBAM) и усиление квот ЕС на продукцию украинского ГМК,

– говорится в сообщении.

В то же время, в июле 2026 года ситуация осложнилась: Россия начала систематические ракетные удары по международным торговым судам. По данным из открытых источников, под удары попали по меньшей мере 12 гражданских кораблей, направлявшихся в украинские порты. Известно, что среди пострадавших судов оказались и перевозившие продукцию украинской металлургической отрасли.

Все это оказало существенное влияние на работу морской логистики.

Со временем в портах также накопились готовые к экспорту партии железной руды – из-за невозможности накапливать добычу производственных процессов пришлось корректировать.

Добычу планируют возобновить в августе 2026 года , а к тому же работников будут привлекать к ремонтным и регламентным работам.

Напомним, в июле этого года Россия существенно усугубила удары по портам Большой Одессы. 23 июля стало известно, что мероприятие судов в украинские морские порты приостановилось из-за ситуации безопасности.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что правительство работает над решениями, которые должны помочь восстановить судоходство.