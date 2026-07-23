Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Укринформ.

Почему заход судов в украинские порты приостановился?

Еще вчера (21 июля – 24 Канал) в порты заходили 4 – 5 судов. По состоянию на сегодня (22 июля – 24 Канал) заход судов приостановился. Мы как государство со своей стороны ничего не ограничивали, это решение судовладельцев,

– сказал Высоцкий.

По словам министра, стабильная работа морского коридора является вопросом национальной безопасности. Поэтому правительство работает над решениями, которые должны помочь возобновить судоходство. Хотя подробностей о том, как именно это будет происходить, пока нет.

"Сначала мы должны обобщить все предложения, после чего решения будут доведены до сведения общественности", – добавил глава Минагрополитики.

В то же время Тарас Высоцкий отметил, что ситуация довольно динамична, поэтому пока рано оценивать долгосрочные последствия для экспорта. Министр также призвал производителей не спешить с продажей продукции, если в этом нет острой необходимости.

Если это не критично, рекомендация для любого производителя – не торопиться с решениями. Места для хранения достаточно, прогнозируемый объем урожая яровых культур мы сможем разместить,

– подчеркнул министр.

Напомним, исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев обратился с просьбой о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля. Причиной стали российские атаки на гражданские суда, заходящие в украинские порты.