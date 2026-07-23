Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

Чому захід суден в українські порти призупинився?

Ще вчора (21 липня – 24 Канал) до портів заходили 4 – 5 суден. Станом на сьогодні (22 липня – 24 Канал) захід суден призупинився. Ми як держава зі свого боку нічого не обмежували, це рішення судновласників,

– сказав Висоцький.

За словами міністра, стабільна робота морського коридору є питанням національної безпеки. Тому уряд працює над рішеннями, які мають допомогти відновити судноплавство. Хоча деталей як саме це відбуватиметься – поки немає.

"Спочатку ми повинні консолідувати всі пропозиції, після чого рішення будуть далі комунікуватись", – додав очільник Мінагрополітики.

Водночас Тарас Висоцький зауважив, що ситуація доволі динамічна, тож наразі зарано оцінювати довгострокові наслідки для експорту. Міністр також закликав виробників не поспішати з продажем продукції, якщо немає нагальної потреби.

Якщо це не критично, рекомендація для будь-якого виробника – не поспішати з рішеннями. Місця для зберігання достатньо, прогнозований обсяг збору ярих культур ми можемо розмістити,

– наголосив міністр.