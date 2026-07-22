Об этом сообщает исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Что известно о запросе Украины в Совбезе ООН?
По словам главы МИД, Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, совершая атаки на гражданские суда.
Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках. Только за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения,
– отметил Сибига.
Он подчеркнул, что в этот день через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одного судна, хотя сейчас идет сезон сбора урожая.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
"Это сознательный акт экономического и гуманитарного террора", – подчеркнул министр.
Сибига также провел параллель между действиями России в Черном море и атаками Ирана на энергетические маршруты в Ормузском проливе.
Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия сейчас атакует глобальные продовольственные рынки в Черном море. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом,
– предупредил он.
Глава МИД сообщил, что Украина официально обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля.
"Призываем все государства, особенно те, которых это непосредственно касается, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление способно остановить российский террор", – заявил Сибига.
Напомним, в ночь на 22 июля российская армия нанесла удар по иностранному балкеру Golden Rose в Черном море. Украинские пограничники спасли 16 членов экипажа судна, к счастью, пострадавших не было.