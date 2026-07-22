Об этом сообщает исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Что известно о запросе Украины в Совбезе ООН?

По словам главы МИД, Россия ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность, совершая атаки на гражданские суда.

Россия держит глобальную продовольственную безопасность в заложниках. Только за последние несколько дней Россия атаковала как минимум три гражданских грузовых судна. Десятки членов экипажей погибли или получили ранения,

– отметил Сибига.

Он подчеркнул, что в этот день через украинский морской коридор в Черном море не прошло ни одного судна, хотя сейчас идет сезон сбора урожая.

"Это сознательный акт экономического и гуманитарного террора", – подчеркнул министр.

Сибига также провел параллель между действиями России в Черном море и атаками Ирана на энергетические маршруты в Ормузском проливе.

Так же, как Иран атаковал энергетические маршруты в Ормузском проливе, Россия сейчас атакует глобальные продовольственные рынки в Черном море. Если этот террор продолжится, миллионы семей в Африке, Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке могут столкнуться с ростом цен на продовольствие и голодом,

– предупредил он.

Глава МИД сообщил, что Украина официально обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН 27 июля.

"Призываем все государства, особенно те, которых это непосредственно касается, немедленно потребовать от России прекратить атаки на свободу судоходства в Черном море. Ни одна страна не имеет права морить мир голодом. Глобальное давление способно остановить российский террор", – заявил Сибига.

Напомним, в ночь на 22 июля российская армия нанесла удар по иностранному балкеру Golden Rose в Черном море. Украинские пограничники спасли 16 членов экипажа судна, к счастью, пострадавших не было.