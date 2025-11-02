Проблемы российской экономики никуда не делись, ведь война продолжается, а санкции остаются в силе. Это привело к тому, что россияне начали меньше есть.

Как российская экономика влияет на жизнь россиян?

Это зафиксировала статистика, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Впервые за много лет в России было зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном измерении. Например, за последние два месяца россияне съели:

на 9% меньше гречки и мяса; на 10% меньше риса; выпили на 8% меньше молока и тому подобное.

При этом денежные расходы россиян на продукты увеличились из-за существенного подорожания продуктов, – отметили в Центре противодействия дезинформации.

Российская пропаганда продолжает убеждать своих граждан, что их доходы якобы растут. Пропагандисты говорят, что экономика, "несмотря на санкции, в хорошем состоянии". Но в реальности обычные россияне вынуждены сталкиваться с совсем другими обстоятельствами.

Важно! Как отметили в ЦПИ, единственная причина ухудшения жизни россиян – продолжение войны против Украины. Она требует все больше расходов, которые Москва "вытягивает из кошельков своих подданных".

Об отказе россиян от обычных продуктов уже рассказали в Службе внешней разведки. Дело в том, что цены на молочную продукцию в России продолжают расти. Таким образом сокращается спрос.

С сентября 2024-го по август 2025-го продажи молочной продукции в магазинах снизились на 2,8%,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Также дополнительный рост цен в случае принятия поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих новую госпошлину за внесение данных в систему маркировки.

Что еще происходит с российской экономикой?