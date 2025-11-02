Война оставила "за пустым столом": россияне вынуждены экономить на еде
- В России впервые за много лет зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном измерении.
- Расходы на продукты выросли из-за подорожания, несмотря на заявления пропаганды о росте доходов.
Проблемы российской экономики никуда не делись, ведь война продолжается, а санкции остаются в силе. Это привело к тому, что россияне начали меньше есть.
Как российская экономика влияет на жизнь россиян?
Это зафиксировала статистика, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Читайте также Ни образования, ни здоровья: в России регионы "пускают под нож" даже социальные расходы
Впервые за много лет в России было зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном измерении. Например, за последние два месяца россияне съели:
- на 9% меньше гречки и мяса;
- на 10% меньше риса;
- выпили на 8% меньше молока и тому подобное.
При этом денежные расходы россиян на продукты увеличились из-за существенного подорожания продуктов, – отметили в Центре противодействия дезинформации.
Российская пропаганда продолжает убеждать своих граждан, что их доходы якобы растут. Пропагандисты говорят, что экономика, "несмотря на санкции, в хорошем состоянии". Но в реальности обычные россияне вынуждены сталкиваться с совсем другими обстоятельствами.
Важно! Как отметили в ЦПИ, единственная причина ухудшения жизни россиян – продолжение войны против Украины. Она требует все больше расходов, которые Москва "вытягивает из кошельков своих подданных".
Об отказе россиян от обычных продуктов уже рассказали в Службе внешней разведки. Дело в том, что цены на молочную продукцию в России продолжают расти. Таким образом сокращается спрос.
С сентября 2024-го по август 2025-го продажи молочной продукции в магазинах снизились на 2,8%,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Также дополнительный рост цен в случае принятия поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих новую госпошлину за внесение данных в систему маркировки.
Что еще происходит с российской экономикой?
- Даже "сильные" и передовые отрасли экономики России испытывают проблемы. Убытки, рост долгов, снижение производства демонстрируют, что речь идет не о временном кризисе, а о системном явлении.
- Проблемы наблюдаются в выгульной промышленности. Также трудности имеют "Газпром", "РЖД", "Почта России" и др.