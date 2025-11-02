Війна залишила "за порожнім столом": росіяни змушені заощаджувати на їжі

Проблеми російської економіки нікуди не поділися, адже війна продовжується, а санкції залишаються чинними. Це призвели до того, що росіяни почали менше їсти.

Як російська економіка впливає на життя росіян?

Це зафіксувала статистика, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Вперше за багато років у Росії було зафіксовано падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. Наприклад, за останні два місяці росіяни з’їли:

на 9% менше гречки та м’яса; на 10% менше рису; випили на 8% менше молока тощо.

При цьому грошові витрати росіян на продукти збільшилися через суттєве подорожчання харчів, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Російська пропаганда продовжує переконувати своїх громадян, що їхні доходи нібито зростають. Пропагандисти говорять, що економіка, "попри санкції, в хорошому стані". Але у реальності звичайні росіяни змушені зіштовхуватися з зовсім іншими обставами.

Важливо! Як наголосили у ЦПД, єдина причина погіршення життя росіян – продовження війни проти України. Вона потребує дедалі більше витрат, які Москва "витягає з гаманців своїх підданих".

Про відмову росіян від звичайних продуктів вже розповіли у Службі зовнішньої розвідки. Річ у тім, що ціни на молочну продукцію у Росії продовжують зростати. Таким чином скорочується попит.

Із вересня 2024-го по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах знизилися на 2,8%,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Також додаткове зростання цін у разі ухвалення поправок до Податкового кодексу, що передбачають нове держмито за внесення даних у систему маркування.

Що ще відбувається з російською економікою?