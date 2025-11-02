Як російська економіка впливає на життя росіян?
Це зафіксувала статистика, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Вперше за багато років у Росії було зафіксовано падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. Наприклад, за останні два місяці росіяни з’їли:
- на 9% менше гречки та м’яса;
- на 10% менше рису;
- випили на 8% менше молока тощо.
При цьому грошові витрати росіян на продукти збільшилися через суттєве подорожчання харчів, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Російська пропаганда продовжує переконувати своїх громадян, що їхні доходи нібито зростають. Пропагандисти говорять, що економіка, "попри санкції, в хорошому стані". Але у реальності звичайні росіяни змушені зіштовхуватися з зовсім іншими обставами.
Важливо! Як наголосили у ЦПД, єдина причина погіршення життя росіян – продовження війни проти України. Вона потребує дедалі більше витрат, які Москва "витягає з гаманців своїх підданих".
Про відмову росіян від звичайних продуктів вже розповіли у Службі зовнішньої розвідки. Річ у тім, що ціни на молочну продукцію у Росії продовжують зростати. Таким чином скорочується попит.
Із вересня 2024-го по серпень 2025-го продажі молочної продукції в магазинах знизилися на 2,8%,
– йдеться у повідомленні.
Зверніть увагу! Також додаткове зростання цін у разі ухвалення поправок до Податкового кодексу, що передбачають нове держмито за внесення даних у систему маркування.
Що ще відбувається з російською економікою?
- Навіть "сильні" та передові галузі економіки Росії відчувають проблеми. Збитки, зростання боргів, зниження виробництва демонструють, що йдеться про не тимчасову кризу, а про системне явище.
- Проблеми спостерігаються у вигульній промисловості. Також труднощі мають "Газпром", "РЖД", "Пошта Росії" тощо.