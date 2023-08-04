Экспорт агропродукции продолжает расти: Украина наращивает связи с Евросоюзом

По данным Института аграрной экономики за I полугодие 2023 экспорт украинских продуктов питания в страны ЕС и Азии значительно вырос. Евросоюз, несмотря на запреты, продолжает наращивать сотрудничество.

Какая ситуация с экспортом украинской продукции

Экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2023 года увеличился против показателей 2022 за соответствующий период на 16% и составил 11847 миллионов долларов (т.е. на 10221 миллион долларов), рассказал заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, передает 24 Канал.

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Николай Пугачев Заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона – страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2023 года их суммарная доля составила около 82% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции. При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, второй год подряд выступающий главным рынком сбыта, а также Азии, тогда как экспорт продовольствия в Африку снижается.

Доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам I полугодия 2023 года составляет 61%.

По его словам, основным экспортером продукции стали страны Евросоюза. За полгода они закупили более 44% украинского продовольствия – на 5270 миллионов долларов, на 8% превысив показатель за соответствующий период 2022 года.

Какие страны импортируют больше всего агропродукции

Страны Азии за это полугодие импортировали на 5% больше украинской продукции, чем в прошлом году. Следовательно, они заплатили 3755 миллионов долларов и занимают примерно 32% от всего нашего экспорта. Для сравнения Африка импортировала продукции на 684 миллиона долларов, что составляет 6% от рынка.

По результатам I полугодия 2023 года рейтинг стран – импортеров отечественной агропродукции снова возглавил Китай, осуществив закупки на сумму 1428 миллионов долларов и занимая в географической структуре нашего экспорта 12,1%.

– добавил Пугачев.

Второе место заняла Румыния – за шесть месяцев она импортировала из Украины на сумму 1279 миллионов долларов. Ее доля составила 10,8% всего украинского экспорта.

Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в топ-3, обеспечила себе привычное третье место, импортировав агропродукции на сумму в 1227 миллионов долларов, то есть 10,4% от общей стоимости,

– рассказал член-корреспондент НААН.

Значительную часть агропродукции также импортируют:

Польша – 824 миллиона долларов;

Испания – 632 миллионов долларов;

Нидерланды – 546 миллионов долларов;

Италия 425 миллионов долларов;

Египет – 402 миллиона долларов;

Венгрия – 319 миллионов долларов;

Германия – 237 миллионов долларов.

Суммарно эти страны обеспечили Украине 62% доходов от зарубежных поставок агропродукции в первом полугодии 2023 года. Наиболее прибыльными оказались следующие продукты:

зерновые культуры – 5316 миллионов долларов;

масла и жиры – 2850 миллионов долларов;

семена и плоды масличных – 1123 миллиона долларов;

остатки и отходы пищевой промышленности – 681 миллион долларов;

мясо и субпродукты – 439 миллионов долларов.

Итого они обеспечили почти 88% выручки от продажи отечественного агропродовольствия на рынки стран мира. При этом в 2023 году увеличиваются количественные показатели экспорта всех перечисленных позиций, в то время как в денежном выражении рост не касается только мясопродуктов,

– заметил Пугачев.

По его словам, существует ряд факторов, способных усугубить ситуацию с украинским экспортом. К ним относятся функционирование "зернового коридора", использование альтернативных логистических путей, продолжительность ограничений на украинскую продукцию и их расширение на другие товары. Даже если эти факторы решатся в интересах Украины, все еще существует угроза обстрелов и терроризма на нашей территории. Так что до конца 2023 года может наблюдаться определенная неопределенность в сфере.