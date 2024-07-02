"Газпром" увеличил экспорт газа в Европу в этом году

В 2022 году количество газа, которое экспортировал "Газпром" в Европу сократилось. В 2023 году этот показатель также снижался.

Как выросли поставки

В июне 2024 года "Газпром" увеличил среднесуточные поставки природного газа в страны Европы. По сравнению с прошлогодними значениями, нынешний показатель стал больше на 23%.

Читайте также Действительно ли Украине может грозить дефолт: экономист объяснил риски

В июне 2023 года среднесуточный экспорт по трубопроводам, которые проходят через Украину, составлял 66,8 миллиона кубометров. А в этом году он вырос до 81,8 миллиона кубометров

Какая сейчас была ситуация на рынке газа

За этот год "Газпром" экспортировал в Европу ориентировочно 15,5 миллиардов кубометров природного газа.

Европа начала покупать значительно меньше российского газа, после вторжения России в Украину. Сейчас "Газпром" экспортирует значительную часть этого сырья в Китай:

в 2022 году российский монополист экспортировал в Китай 15,4 миллиарда кубометров газа;

в 2023 году этот показатель вырос в 1,5 раза и достиг 22,7 миллиарда кубометров газа.

В 2022 году Европа получила ориентировочно 63,8 миллиарда кубометров газа. А уже в 2023 году этот объем сократился на 55,6% и достиг 28,3 миллиарда кубометров.

В 2018 – 2019 годах Россия экспортировала в Европу почти 180 миллиардов кубометров газа.