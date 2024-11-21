Экспорт американского газа в Китай: повлияет ли на поставки президентство Трампа

США в этом году увеличили продажи сжиженного природного газа в Китай. Однако рост может быть недолгим, если будущая администрация Трампа вступит в конфликт с Пекином по торговле.

Каковы сейчас поставки американского газа в Китай

В частности Китай импортировал на 63% больше переохлажденного топлива из Соединенных Штатов за первые 10 месяцев 2024 года, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, передает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Это подняло США на пятое место среди поставщиков Пекина, после Австралии, Катара, России и Малайзии.

Обратите внимание! Несмотря на то, что поставки в объеме 3,9 миллиона тонн в этом году составляют лишь около 6% от общего импорта Китая, китайские покупатели уже заключили контракты на поставку 14 миллионов тонн американского сжиженного природного газа с 2026 года. Об этом известно благодаря данным BloombergNEF.

Повлияет ли президентство Трампа на экспорт газа

Если же Вашингтон продолжит реализацию запланированного 60% тарифа на китайские товары, то в ответ Пекин может ввести пошлины на американский газ. Именно так было во время последней торговой войны во времена администрации Трампа. Это привело к тому, что экспорт американского газа в Китай почти полностью остановился в 2019 году.

Интересно! Как пишет издание, Китай также может использовать свою силу как крупного покупателя газа для торговых переговоров, обещая закупать больше топлива из США с целью сокращения своего торгового профицита.