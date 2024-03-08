Отношения России и Китая: как восстанавливается китайская экономика

Уровень внешней торговли в 2024 году в Китае растет. Нынешние темпы значительно превышают ожидаемые.

Как на это влияет Россия

Россия весомый торговый партнер Китая. С начала 2024 года двусторонний товарооборот между этими государствами вырос на 9,3%, достигнув значения 37 миллиардов долларов.

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При этом, экспорт из Китая в Россию вырос на 12,5% за первые месяцы нового года. В 2023 товарооборот между этими странами достиг 240 миллиардов долларов. Целевым был показатель 200 миллиардов долларов.

Сотрудничество между Китаем и Россией только развивается. ЕС, свою очередь, недоволен этим взаимодействием. Нужно понимать, что такие действия Китая также спонсируют военные действия России против Украины.

Как Китай поддерживает Россию

Несмотря на призывы европейских лидеров к Пекину, китайское правительство пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Китай хочет сотрудничать с мировым сообществом, а с другой – активно торгует с россиянами. О неоднозначности позиции китайских властей свидетельствуют и заявления ее лидеров.

Ван И Министр иностранных дел Пекина Китай и Россия создали новую парадигму отношений между великими державами. Политическое взаимное доверие между двумя сторонами продолжает углубляться. Российский природный газ попадает в дома в Китае, а китайские автомобили ездят по улицам России.

Однако не только с Россией активно сотрудничает Китай. Значительно выросла торговля Пекина с: