Турция опасается, что новая промышленная политика Евросоюза может ослабить ее позиции на европейском рынке. Анкара хочет сохранить доступ своих производителей к европейским льготам.

Почему Турция хочет получить особый статус в ЕС

Европейский Союз готовит новые промышленные правила под названием "Сделано в Европе". Они должны помочь местным производителям конкурировать с более дешевым импортом, в частности с китайскими автомобилями, популярность которых в Европе растет, пишет Reuters.

Однако Турция может не попасть в перечень стран, продукция которых будет иметь преимущества в соответствии с этими правилами. Франция и Германия продвигают подход, согласно которому особый статус получат:

27 стран ЕС;

Великобритания.

Такая перспектива беспокоит Анкару. Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что исключение страны из новой системы не защитит европейскую промышленность, а наоборот, нанесет ей ущерб.

Сценарий, при котором Турция останется за пределами системы "Сделано в ЕС", будет означать сокращение новых инвестиций в Турцию, уменьшение рынка для европейских поставщиков и производителей автомобилей,

– подчеркнул он во время отраслевого мероприятия в Берлине.

Чем рискуют Турция и европейские производители

Турция является третьим по величине рынком экспорта автомобилей для ЕС, а также одной из важных производственных площадок европейского автопрома, в частности для такого гиганта, как Ford.

Если страна останется в стороне от новых правил, это ударит по доходам обеих сторон и приведет к потере миллиардных инвестиций.

Постепенно будут разрушаться интегрированные цепочки создания стоимости, которые формировались на протяжении последних трех десятилетий,

– предупредил Болат.

Он призвал Евросоюз признать "уникальное положение" Турции как торгового партнера, особенно учитывая ее давний таможенный союз с блоком.

Член правления турецкой ассоциации экспортеров автомобильной промышленности OIB Зеки Шафак Озан заявил, что изначально Турция и ЕС рассчитывали достичь соглашения до конца года. Однако он считает такой срок нереалистичным и предполагает, что переговоры, вероятно, продлятся и в начале 2027 года.

Напомним, Великобритания также опасается, что может лишиться доступа к преимуществам новой промышленной политики ЕС. Лондон хочет, чтобы к британским товарам применялся тот же режим, что и к продукции стран блока. В то же время в Брюсселе связывают это с необходимостью согласования торговых правил.