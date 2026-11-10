Агроэкспорт 2026: Украина захватила треть рынка ячменя в ЕС

Отечественный аграрный сектор продолжает демонстрировать впечатляющие результаты на международной арене, вытесняя давних конкурентов. В этом сезоне европейский рынок претерпел серьезные изменения благодаря беспрецедентной активности наших экспортеров.

Как изменились позиции Украины на европейском рынке

За первые 17 недель текущего сезона, с 1 июля по 25 октября, наша страна отгрузила в Евросоюз 69,83 тысячи тонн ячменя, сообщает Finance.ua. Это в 3,7 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, о чем свидетельствуют свежие данные Европейской комиссии.

Стремительное наращивание поставок позволило украинским аграриям увеличить свою долю на рынке ЕС с 10,18% до 30,9%. Благодаря этому Украина впервые возглавила рейтинг главных поставщиков этой зерновой культуры, потеснив давних конкурентов.

Важно! Наши экспортеры уверенно обошли Молдову, которая поставила 65,85 тысячи тонн, и Великобританию. Британцы еще в прошлом году удерживали абсолютное лидерство с долей более 57%, но сейчас скатились на третье место с объемом в 58,22 тысячи тонн. Для украинской экономики такой прорыв означает стабильное поступление валютной выручки, что является критически важным фактором для поддержания курса гривны и финансирования бюджета в условиях войны.

Что известно об общей ситуации с импортом в ЕС

В целом европейские страны постепенно восстанавливают объемы закупок после предыдущих спадов. Общий импорт ячменя в ЕС за указанный период вырос на 21,3% и достиг отметки в 225,96 тыс. тонн по сравнению с прошлогодними 186,23 тыс. тонн.

Впрочем, несмотря на положительную динамику текущего сезона, эти показатели по-прежнему далеки от исторических максимумов. Нынешний объем импорта почти вдвое ниже результатов сезона 2024/25 маркетингового года, когда европейцы закупили 462,51 тыс. тонн ячменя.

Кстати, Кабинет Министров Украины официально изменил механизм расчета минимально допустимых экспортных цен на очищенные грецкие орехи. В ноябре и декабре 2026 года для производителей будет действовать специальный понижающий коэффициент 0,714 к базовой стоимости.