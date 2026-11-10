Агроекспорт 2026: Україна захопила третину ринку ячменю в ЄС

Як змінилися позиції України на європейському ринку

За перші 17 тижнів поточного сезону, з 1 липня по 25 жовтня, наша держава відвантажила до Євросоюзу 69,83 тисячі тонн ячменю, повідомляє Finance.ua. Це у 3,7 раза перевищує показники аналогічного періоду минулого року, про що свідчать свіжі дані Європейської комісії.

Adv

Стрімке нарощування поставок дозволило українським аграріям збільшити свою частку на ринку ЄС з 10,18% до 30,9%. Завдяки цьому Україна вперше очолила рейтинг головних постачальників цієї зернової культури, посунувши давніх конкурентів.

Важливо! Наші експортери впевнено обійшли Молдову, яка поставила 65,85 тисячі тонн, та Велику Британію. Британці ще торік утримували абсолютне лідерство з часткою понад 57%, але зараз скотилися на третє місце з обсягом у 58,22 тисячі тонн. Для української економіки такий прорив означає стабільне надходження валютної виручки, що є критично важливим фактором для підтримки курсу гривні та фінансування бюджету в умовах війни.

Реклама

Що відомо про загальну ситуацію з імпортом в ЄС

Загалом європейські країни поступово відновлюють обсяги закупівель після попередніх спадів. Загальний імпорт ячменю до ЄС за згаданий період зріс на 21,3% і досяг позначки у 225,96 тисячі тонн порівняно з минулорічними 186,23 тисячі тонн.

Втім, попри позитивну динаміку поточного сезону, ці показники все ще залишаються далекими від історичних максимумів. Нинішній обсяг імпорту майже вдвічі нижчий за результати сезону 2024/25 маркетингового року, коли європейці закупили 462,51 тисячі тонн ячменю.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До речі, Кабінет Міністрів України офіційно змінив механізм розрахунку мінімально допустимих експортних цін на очищені волоські горіхи. У листопаді та грудні 2026 року для виробників діятиме спеціальний знижувальний коефіцієнт 0,714 до базової вартості.