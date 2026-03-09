Продавать или сохранять электроэнергию: способна ли Украина отказаться от экспорта в 2026 году

В марте Украина впервые с ноября 2025 года возобновила экспорт электроэнергии в часы, когда образуется избыток мощностей. Эксперт рассказал, есть ли сейчас альтернатива продаже.

Что можно делать с избытком электроэнергии?

Благодаря потеплению в дневные и ночные часы в энергосистеме Украины образуется профицит электроэнергии, которую нет возможности использовать внутри страны по ряду причин. Избыток можно хранить, однако пока не в значительных объемах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.

По словам эксперта, сейчас направление energy storage – аккумуляторных парков – достаточно активно развивается в Украине. Однако энергосистема еще далека от того, чтобы накапливать электроэнергию в достаточных объемах в часы профицита.

Например, в 2025 году ДТЭК построил парки батарей для хранения электрической энергии общей мощностью 200 мегаватт в Киевской и Днепропетровской областях. Реализация проектов суммарно стоила около 140 миллионов долларов.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это направление и дальше может развиваться. Здесь может быть два пути: первый – вместе с Укрэнерго для регулирования частоты, и второй – это арбитраж. То есть накапливать электрическую энергию, когда она дешевая, например, в пиковые часы дневные, когда много солнца, а отдавать ее, когда солнца нет и пиковое потребление в 8 – 9 часов вечера.

Первый путь означает, что аккумуляторные батареи могут использовать как быстрый резерв для поддержания стабильной частоты в энергосистеме: в случае необходимости они будут отдавать мощность или наоборот – забирать избыток.

Второй путь позволяет получать прибыль на разнице цен на рынке электроэнергии.

Эти проекты коммерчески оправданы, и это направление развивается. В прошлом году ДТЭК построили, другие компании сейчас занимаются подобными проектами, потому что это выгодно: можно зарабатывать неплохие деньги на разнице в ценах,

– говорит Владимир Омельченко.

Эксперт напоминает, что проекты по накоплению электроэнергии не являются новыми в мире. Их реализовали и развивают в Австралии, Китае, Соединенных Штатах Америки, странах Европейского Союза.

Почему Украина экспортирует электроэнергию при сохранении дефицита?

По данным ExPro, 5 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии исключительно при наличии профицита в системе. Преимущественно это происходит в часы наибольшей активности солнечных электростанций (СЭС).

Последний раз экспорт осуществляли 11 ноября 2025, а сейчас его объемы очень низкие. К примеру, за сутки 5 марта экспортировали 12 мегаватт-часов в Молдову ночью. На 6 марта компании резервировали на суточных аукционах 120 мегаватт-часов пропускной способности, а наибольшую мощность бронировали на 10 часов – 20 мегаватт.

Заметьте! Импорт электроэнергии в начале марта все равно находился на высоком уровне. Например, за сутки 5 марта суммарно его объем составил 27 тысяч мегаватт-часов. Наибольшая потребность в импорте приходится на вечерние часы пикового потребления.

Как объяснил эксперт Владимир Омельченко, существует несколько причин, почему экспорт электроэнергии возобновили:

благодаря потеплению и росту эффективности СЭС дефицит мощностей в энергосистеме сократился с 7 тысяч мегаватт в январе до 800 – 1 тысячи мегаватт в начале марта;

потепление также снизило уровень потребления электроэнергии;

до 30% поврежденных мощностей восстановили ;

; в дневные и ночные часы образуется профицит, который пока нет возможности накапливать с помощью установок хранения энергии в достаточных объемах.

Также важным фактором является повреждение врагом подстанций, вследствие чего даже в часы избытка мощности в энергосистеме нет технической возможности передать необходимые объемы в регионы, которые в этом нуждаются.

Самая сложная сейчас ситуация со светом в Одесской области, где с середины декабря разрушены 34 крупные распределительные подстанции 110 киловольт – почти половина от их общего количества. Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде.

Какова ситуация в энергосистеме Украины?