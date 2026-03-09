Продавать или сохранять электроэнергию: способна ли Украина отказаться от экспорта в 2026 году
- Украина возобновила экспорт электроэнергии при профиците, что образуется из-за потепления и эффективности солнечных электростанций.
- Накопление энергии в значительных объемах пока невозможно, однако это направление энергетики активно развивается.
В марте Украина впервые с ноября 2025 года возобновила экспорт электроэнергии в часы, когда образуется избыток мощностей. Эксперт рассказал, есть ли сейчас альтернатива продаже.
Что можно делать с избытком электроэнергии?
Благодаря потеплению в дневные и ночные часы в энергосистеме Украины образуется профицит электроэнергии, которую нет возможности использовать внутри страны по ряду причин. Избыток можно хранить, однако пока не в значительных объемах. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт по энергетике Владимир Омельченко.
По словам эксперта, сейчас направление energy storage – аккумуляторных парков – достаточно активно развивается в Украине. Однако энергосистема еще далека от того, чтобы накапливать электроэнергию в достаточных объемах в часы профицита.
Например, в 2025 году ДТЭК построил парки батарей для хранения электрической энергии общей мощностью 200 мегаватт в Киевской и Днепропетровской областях. Реализация проектов суммарно стоила около 140 миллионов долларов.
Это направление и дальше может развиваться. Здесь может быть два пути: первый – вместе с Укрэнерго для регулирования частоты, и второй – это арбитраж. То есть накапливать электрическую энергию, когда она дешевая, например, в пиковые часы дневные, когда много солнца, а отдавать ее, когда солнца нет и пиковое потребление в 8 – 9 часов вечера.
Первый путь означает, что аккумуляторные батареи могут использовать как быстрый резерв для поддержания стабильной частоты в энергосистеме: в случае необходимости они будут отдавать мощность или наоборот – забирать избыток.
Второй путь позволяет получать прибыль на разнице цен на рынке электроэнергии.
Эти проекты коммерчески оправданы, и это направление развивается. В прошлом году ДТЭК построили, другие компании сейчас занимаются подобными проектами, потому что это выгодно: можно зарабатывать неплохие деньги на разнице в ценах,
– говорит Владимир Омельченко.
Эксперт напоминает, что проекты по накоплению электроэнергии не являются новыми в мире. Их реализовали и развивают в Австралии, Китае, Соединенных Штатах Америки, странах Европейского Союза.
Почему Украина экспортирует электроэнергию при сохранении дефицита?
По данным ExPro, 5 марта Украина возобновила экспорт электроэнергии исключительно при наличии профицита в системе. Преимущественно это происходит в часы наибольшей активности солнечных электростанций (СЭС).
Последний раз экспорт осуществляли 11 ноября 2025, а сейчас его объемы очень низкие. К примеру, за сутки 5 марта экспортировали 12 мегаватт-часов в Молдову ночью. На 6 марта компании резервировали на суточных аукционах 120 мегаватт-часов пропускной способности, а наибольшую мощность бронировали на 10 часов – 20 мегаватт.
Заметьте! Импорт электроэнергии в начале марта все равно находился на высоком уровне. Например, за сутки 5 марта суммарно его объем составил 27 тысяч мегаватт-часов. Наибольшая потребность в импорте приходится на вечерние часы пикового потребления.
Как объяснил эксперт Владимир Омельченко, существует несколько причин, почему экспорт электроэнергии возобновили:
- благодаря потеплению и росту эффективности СЭС дефицит мощностей в энергосистеме сократился с 7 тысяч мегаватт в январе до 800 – 1 тысячи мегаватт в начале марта;
- потепление также снизило уровень потребления электроэнергии;
- до 30% поврежденных мощностей восстановили;
- в дневные и ночные часы образуется профицит, который пока нет возможности накапливать с помощью установок хранения энергии в достаточных объемах.
Также важным фактором является повреждение врагом подстанций, вследствие чего даже в часы избытка мощности в энергосистеме нет технической возможности передать необходимые объемы в регионы, которые в этом нуждаются.
Самая сложная сейчас ситуация со светом в Одесской области, где с середины декабря разрушены 34 крупные распределительные подстанции 110 киловольт – почти половина от их общего количества. Больше всего повреждений – в Одессе и пригороде.
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
- По данным Минэнерго, по состоянию на утро 9 марта часть общин в Харьковской, Сумской и Черниговской областях временно обесточены. Причиной являются боевые действия и обстрелы энергоинфраструктуры Россией.
- Для потребителей части областей Украины применяют графики отключений света, а для промышленности действуют графики ограничения мощности.