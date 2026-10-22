Экспорт электроэнергии сократился вдвое из-за атак России: угрожают ли нам отключения

Последние массированные удары противника по критически важной инфраструктуре вновь вынуждают энергетиков кардинально менять стратегию. Ситуация в энергосистеме остается напряженной, что напрямую сказывается на балансе электроснабжения в стране.

Как российский террор изменил энергетический баланс

Из-за целенаправленных российских ударов по энергетике в период с 12 по 18 октября экспорт электроэнергии из Украины сократился вдвое – до 83,6 тысячи мегаватт-часов. Вместо этого страна была вынуждена резко увеличить импорт на 49%, закупив 19,4 тысячи мегаватт-часов, о чем сообщает аналитический центр DiXi Group со ссылкой на данные Energy Map.

Помимо вражеских атак, на кошельки и комфорт украинцев давит погода. Похолодание заставило людей включить обогреватели, а облачность существенно снизила выработку домашних солнечных электростанций, поэтому потребители начали брать больше электроэнергии из общей сети. Чтобы избежать аварий и перегрузки оборудования, в некоторых областях даже пришлось применять графики ограничения мощности и почасовые отключения.

Важно! Чтобы удержать систему, мы стабильно закупали от 2,6 до 3,1 тысячи мегаватт-часов в сутки из европейских стран. Главным спасителем стала Венгрия, которая обеспечила более 63% нашего импорта (12,3 тысячи мегаватт-часов). Значительные объемы также поступили из Румынии (5,6 тысячи) и Польши (1,5 тысячи), причем закупки с польского направления взлетели сразу на 103%.

Куда мы успели продать остатки

До очередных массированных обстрелов, 12–14 октября, Украина еще могла зарабатывать на продаже электроэнергии, экспортируя от 19,9 до 25,2 тысячи мегаватт-часов в сутки. Главными покупателями были те же Венгрия, Молдова и Румыния. Однако после 15 октября эти показатели упали до критического минимума, а уже 18 октября экспорт составил ничтожные 0,5 тысячи мегаватт-часов, превратив Украину в "чистого" импортера.

Напомним! Энергосистема Украины понесла беспрецедентные разрушения еще во время весенних и летних волн российского террора, когда враг прицельно наносил удары по маневровым мощностям и тепловым электростанциям. С тех пор энергетики работают на пределе возможностей, пытаясь накопить резервы к зиме. Любые новые повреждения инфраструктуры мгновенно "съедают" экспортный потенциал страны, вынуждая тратить средства на закупку дорогой европейской электроэнергии, чтобы украинские семьи и бизнес оставались со светом.

Между тем, чтобы укрепить устойчивость отечественной энергосистемы, Украина готовит новый инвестиционный проект для НЭК "Укрэнерго" на сумму до 275 миллионов евро. Эти средства пойдут на критически важную физическую защиту подстанций от российских атак.