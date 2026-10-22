Як російський терор змінив енергетичний баланс

Через цілеспрямовані російські удари по енергетиці в період з 12 по 18 жовтня експорт електроенергії з України обвалився вдвічі – до 83,6 тисячі мегават-годин. Натомість країна була змушена різко наростити імпорт на 49%, закупивши 19,4 тисячі мегават-годин, про що повідомляє аналітичний центр DiXi Group із посиланням на дані Energy Map.

Окрім ворожих атак, на гаманці та комфорт українців тисне погода. Похолодання змусило людей увімкнути обігрівачі, а хмарність суттєво знизила генерацію домашніх сонячних електростанцій, через що споживачі почали брати більше струму із загальної мережі. Щоб уникнути аварій та перевантаження обладнання, у деяких областях навіть довелося застосовувати графіки обмеження потужності та погодинних відключень.

Важливо! Щоб втримати систему, ми стабільно закуповували від 2,6 до 3,1 тисячі мегават-годин на добу з європейських країн. Головним рятівником стала Угорщина, яка забезпечила понад 63% нашого імпорту (12,3 тисячі мегават-годин). Значні обсяги також надійшли з Румунії (5,6 тисячі) та Польщі (1,5 тисячі), причому закупівлі з польського напрямку злетіли одразу на 103%.

Куди ми встигли продати залишки

До чергових масованих обстрілів, 12 – 14 жовтня, Україна ще могла заробляти на продажі струму, експортуючи від 19,9 до 25,2 тисячі мегават-годин щодоби. Головними покупцями були та ж Угорщина, Молдова та Румунія. Однак після 15 жовтня ці показники впали до критичного мінімуму, а вже 18 жовтня експорт становив мізерні 0,5 тисячі мегават-годин, перетворивши Україну на "чистого" імпортера.

Нагадаємо! Енергосистема України зазнала безпрецедентних руйнувань ще під час весняних та літніх хвиль російського терору, коли ворог прицільно бив по маневрових потужностях та теплових електростанціях. Відтоді енергетики працюють на межі можливостей, намагаючись накопичити резерви до зими. Будь-які нові пошкодження інфраструктури миттєво "з'їдають" експортний потенціал країни, змушуючи витрачати кошти на закупівлю дорогої європейської електрики, щоб українські родини та бізнес залишалися зі світлом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тим часом, щоб посилити стійкість вітчизняної енергосистеми, Україна готує новий інвестиційний проєкт для НЕК "Укренерго" на суму до 275 мільйонів євро. Ці кошти підуть на критично важливий фізичний захист підстанцій від російських атак.