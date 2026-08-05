После длительного перерыва: Украина вновь стала нетто-экспортером электроэнергии

Украина впервые за долгое время вернула себе статус нетто-экспортера электроэнергии. В июле страна существенно увеличила поставки за рубеж, одновременно значительно сократив объемы импорта.

Украина увеличила экспорт электроэнергии и сократила импорт

В июле 2026 года Украина существенно увеличила экспорт электроэнергии. По данным консалтинговой компании ExPro, объем поставок за рубеж вырос на 48% по сравнению с июнем и достиг 232,5 тысячи мегаватт-часов.

В то же время импорт электроэнергии сократился на 40% – до 175 тысяч мегаватт-часов. Благодаря этому Украина впервые за длительный период стала нетто-экспортером электроэнергии, то есть экспортировала больше, чем импортировала.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует об улучшении баланса энергосистемы и расширении возможностей для поставок украинской электроэнергии на европейские рынки.

Куда Украина экспортировала больше всего электроэнергии

Наиболее стремительно в июле вырос экспорт в Словакию – объемы поставок увеличились почти в шесть раз по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, Украина впервые с ноября 2025 года возобновила экспорт электроэнергии в Польшу, что стало еще одним важным шагом в развитии трансграничной торговли электроэнергией.

Крупнейшим покупателем украинской электроэнергии в июле оставалась Венгрия, на долю которой пришлось 48% общего экспорта.

Для сравнения, в июне Украина также демонстрировала положительную динамику: тогда экспорт вырос на 61% по сравнению с маем и составил 151,5 тысячи мегаватт-часов, тогда как импорт сократился на 25% – до 259 тысяч мегаватт-часов. Новая статистика свидетельствует о дальнейшем укреплении позиций Украины на региональном рынке электроэнергии.

Между тем министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина может пережить самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. По его словам, Россия изменила тактику атак и теперь пытается уничтожить не только энергетическую, но и водную инфраструктуру страны.