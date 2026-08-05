Україна збільшила експорт електроенергії та скоротила імпорт

У липні 2026 року Україна суттєво наростила експорт електроенергії. За даними консалтингової компанії ExPro, обсяг постачання за кордон зріс на 48% порівняно з червнем і досяг 232,5 тисячі мегават-годин.

Водночас імпорт електроенергії скоротився на 40% – до 175 тисяч мегават-годин. Завдяки цьому Україна вперше за тривалий період стала нетто-експортером електроенергії, тобто експортувала більше, ніж імпортувала.

Аналітики зазначають, що така динаміка свідчить про покращення балансу енергосистеми та збільшення можливостей для постачання української електроенергії на європейські ринки.

Куди Україна експортувала найбільше електроенергії

Найстрімкіше у липні зріс експорт до Словаччини – обсяги постачання збільшилися майже у шість разів порівняно з попереднім місяцем.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Крім того, Україна вперше з листопада 2025 року відновила експорт електроенергії до Польщі, що стало ще одним важливим кроком у розвитку транскордонної торгівлі електроенергією.

Найбільшим покупцем української електроенергії у липні залишалася Угорщина, на яку припало 48% загального експорту.

Для порівняння, у червні Україна також демонструвала позитивну динаміку: тоді експорт зріс на 61% порівняно з травнем і становив 151,5 тисячі мегават-годин, тоді як імпорт скоротився на 25% – до 259 тисяч мегават-годин. Нова статистика свідчить про подальше зміцнення позицій України на регіональному ринку електроенергії.

Тим часом міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна може пережити найважчу зиму від початку повномасштабної війни. За його словами, Росія змінила тактику атак і тепер намагається знищити не лише енергетичну, а й водну інфраструктуру країни.