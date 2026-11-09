Торговая война на паузе: Китай продлил льготы на экспорт редкоземельных элементов

Китай пока не спешит возвращать жесткие торговые ограничения в отношении США. Пекин вновь отложил часть мер экспортного контроля, оставив себе пространство для переговоров с Вашингтоном.

Какие ограничения приостановил Китай

Министерство торговли Китая 9 ноября официально отложило введение новых экспортных ограничений на редкоземельные металлы до 10 января, сообщает Reuters.

Приостановка ограничений будет продлена еще на два месяца,

– говорится в коротком заявлении ведомства.

Пекин ввел экспортный контроль в отношении отдельных редкоземельных элементов в апреле 2025 года, а в октябре того же года расширил его. Под новые правила также попали:

некоторые алмазы промышленного назначения;

технологии производства литиевых аккумуляторов.

Однако после встречи президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в Южной Корее в ноябре 2025 года эти меры были приостановлены на год. Теперь Китай продлил эту паузу.

В то же время китайское Министерство торговли не объяснило причин нового решения и не предоставило дополнительных подробностей.

Почему Пекин пошел на уступки именно сейчас

Продление паузы в отношении редкоземельных элементов является частью более широкой приостановки торговых контрмер и пошлин против США. Ведь в настоящее время Китай и Вашингтон пытаются договориться о долгосрочном соглашении.

Именно редкоземельные металлы остаются одним из рычагов влияния Пекина в этих переговорах. Эти металлы необходимы для производства:

электромобилей;

промышленного оборудования;

оборонной техники и т. д.

Ранее Белый дом заявлял, что Китай будет выдавать общие экспортные лицензии на ряд критически важных материалов "в интересах американских конечных потребителей и их поставщиков по всему миру".

Обратите внимание! Такой шаг Пекина является прямой подготовкой к саммиту лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в конце месяца в Шэньчжэне. Ожидается, что именно там Трамп проведет личные переговоры с Си.

Напомним, несмотря на торговое перемирие между США и Китаем, Пекин не возобновил поставки редкоземельных элементов до прежнего уровня. По данным таможни, в первом полугодии 2026 года их экспорт в США был примерно на 20% ниже, чем в среднем в 2022–2024 годах.