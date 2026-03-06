Некоторые страны могут прекратить экспорт нефти уже вскоре, –министр энергетики Катара
- Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби предупреждает, что страны Персидского залива могут прекратить экспорт нефти из-за конфликта с Ираном и роста цен на нефть до 150 долларов за баррель.
- Катар остановил производство сжиженного природного газа из-за ударов Ирана, что может задержать проект North Field, запланированный на середину 2026 года.
Катар ожидает, что все производители энергоносителей в странах Персидского залива прекратят свой экспорт. И это произойдет уже в течение нескольких следующих недель.
Почему экспорт нефти могут прекратить страны Персидского залива?
Такие события возможны, если конфликт с Ираном будет продолжаться, а цена на нефть вырастет до 150 долларов за баррель, о чем пишет Reuters.
Такое заявление сделал министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью Financial Times, которое было опубликовано в пятницу, 6 марта.
Напомним! Катар в понедельник остановил производство сжиженного природного газа, поскольку Иран продолжал наносить удары по странам Персидского залива в ответ на атаки Израиля и США. Об этом говорилось в материале Reuters от 2 марта.
Производство СПГ в стране составляет примерно 20% мировых поставок и играет важную роль в балансировании спроса на это топливо как на азиатских, так и на европейских рынках
– отметили в тексте.
Аль-Кааби, который также является генеральным директором QatarEnergy – одного из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа – заявил FT, что расширение проекта North Field будет отложено. Он добавил, что это точно задержит все планы расширения.
Если мы вернемся к работе через неделю, эффект, возможно, будет минимальным. Но если это продлится месяц или два – ситуация будет другой,
– сказал Аль-Кааби.
Предполагалось, что проект начнет производство в середине 2026 года.
Важно! Министр также прогнозирует, что цены на нефть могут вырасти до 150 долларов за баррель в течение двух-трех недель, если суда и танкеры не смогут проходить через Ормузский пролив – важнейший в мире маршрут экспорта нефти, который соединяет крупнейших производителей нефти Персидского залива с Оманским заливом и Аравийским морем.
Аль-Кааби также ожидает, что цены на газ могут вырасти до 40 долларов за миллион британских тепловых единиц (MMBtu).
Что еще следует знать о действующих событиях?
- В то же время цены на нефть продолжают активно расти. В частности было зафиксировано самое стремительное недельное подорожание нефти, начиная еще с 2022 года. По состоянию на 6 марта цены на нефть следующие: Brent – 86,88 доллара за баррель, WTI – 83,92 доллара, Urals – 71,97 доллара.
- В то же время из-за блокады Ормузского пролива экспорт нефти фактически остановился. Ожидается, что вскоре начнет уменьшать нефтедобычу Кувейт. А уже потом, в течение следующих пяти дней, похожая проблема может возникнуть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).