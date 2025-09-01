Индия продолжает закупать российскую нефть по скидкам, однако все же утверждает, что не "наживается" на этом. Индийский министр рассказал, что этим самым страна стабилизирует рынок нефти.

Как Индия ответила на обвинения США в наживе на нефти?

Министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури рассказал, что страна не наживается, а не позволяет ценам на нефть достичь 200 долларов за баррель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин может потерять экспорт нефти и деньги: стратег по энергетике назвал 3 точки, куда надо бить

Это был ответ на обвинения министра финансов США Скотта Бессента, который обвинил Индию в наживе на экспорте российской нефти.

Что именно Бессент сказал об Индии? В интервью CNBC Бессент заявил, что российская нефть сейчас составляет 42% от общего объема закупок нефти Индией, по сравнению с менее чем 1% до полномасштабного вторжения в Украину. Вместе с этим закупки Китая выросли лишь с 13% до 16%.



По его словам, Индия наживается, импортируя российскую нефть по более низким ценам, а затем перепродавая очищенное топливо по более высокой цене.

Некоторые критики утверждают, что Индия стала "прачечной" для российской нефти. Ничто не может быть дальше от правды,

– написал Пури в редакционной статье.

По его словам, российская нефть никогда не подпадала под санкции, как иранская или венесуэльская, она находится под системой ценовых ограничений ЕС, намеренно разработанной для обеспечения потока нефти

Так Индия стала крупнейшим покупателем российской морской нефти, воспользовавшись скидками на нефть, поскольку Россия искала новых покупателей.

Индия не нарушила правил. Индия стабилизировала рынки и предотвратила рост мировых цен. Большая правда заключается в следующем: нет ничего, что заменит второго по величине производителя в мире, который поставляет почти 10% мировой нефти,

– добавил Пури.

Как и сколько нефти Индия покупает у России?